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Новости Общество | 19 октября 2017 | 21:19

В Лауцесе будут перезахоронены польские воины-освободители

Пресс-фото

21 октября 2017 году в Лауцесской волости Даугавпилсского края, на католическом кладбище, состоится церемония перезахоронения польских солдат, участвовавших в 1919 году в боях за освобождение Латгалии, - сообщает Союз поляков Латвии.

В августе 2017 года во время археологических раскопках на военном кладбище под Даугавпилсом были обнаружены останки двух польских солдат, воевавших под командованием генерала Эдварда Рыдз-Смиглы за освобождение Латвии и Латгалии от большевиков. Археологам удалось найти останки 8 воинов. Обнаруженные при раскопках документы свидетельствуют, что эти военнослужащие осенью 1919 года пали в боях за Двинск (Даугавпилс).

Траурная святая месса состоится в костеле Св. Петра и Павла в Лауцесе 21 октября в 12:00.

Польские легионеры будут перезахоронены рядом со своими боевыми товарищами на кладбище в Лауцесе, где на братских могилах покоятся несколько десятков польских воинов 1-го пехотного полка Польского легиона. В церемонии перезахоронения примут участие чиновники Министерства культуры Латвии, военные Латвийской и Польской армий, священнослужители и представители польской диаспоры.

Церемония перезахоронения пройдет благодаря содействию Даугавпилсского отделения Латвийского Союза поляков, Польского общества “Промень”, Министерства культуры Латвии, Посольства Польской Республики и фонда Pomoc на Polakom Wschodzie.
 

D-fakti.lv

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