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Новости Культура | 19 октября 2017 | 21:20
Международный фестиваль аккордеонистов вновь зазвучит в Даугавпилсе
С 25 по 28 октября 2017 года в Даугавпилсе пройдет XV Международный фестиваль аккордеонной музыки и X Международный конкурс молодых аккордеонистов, посвященный памяти известного педагога, почетного даугавпилчанина Валерия Ходукина.
В фестивале примут участие более 200 аккордеонистов из Латвии, Литвы, России, Беларуси, Польши, Сербии и Украины, а в конкурсе - 22 молодых музыканта.
Все концерты фестиваля и конкурс аккордеонистов пройдут в Доме Единства:
26 октября в 18-00 – открытие фестиваля,
27 октября в 21.00 - музыкальные посиделки,
28 октября в 16.00 – заключительный концерт фестиваля.
Вход на все мероприятия свободный.
D-fakti.lv
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