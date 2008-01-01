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Сегодня очень велик будет соблазн все бросить и хорошенько развлечься. Увы, это вам вряд ли удастся. На вас будет возложена довольно большая ответственность.
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Новости Спорт | 18 октября 2017 | 17:54
В Даугавпилсе на улице Варшавас восстанавливают стадион
В Даугавпилсе на улице Варшавас, 1 находится стадион, который не соответствовал своему статусу уже давно. Общая площадь стадиона – 6000 квадратных метров. На его территории предприятие ,,Labiekārtošana D” проводит восстановительные работы, по завершению которых здесь снова будет возможность заниматься спортом, - сообщает пресс-служба думы.
Техникой выровняли площадку, подготовлено основание для укладки синтетического покрытия. После этого на покрытие поля нанесут маркировку, будет отремонтирован забор, установлены футбольные ворота. Скамейки на территории стадиона уже покрашены.
Все запланированные работы будут завершены в ближайшее время, и в Даугавпилсе появится ещё один ухоженный и служащий для нужд горожан объект.
D-fakti.lv
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