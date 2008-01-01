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Новости Культура | 18 октября 2017 | 17:45
Симпозиум графики в Даугавписле собрал художников из разных стран мира
6-й Международный симпозиум графики Латгалии в Даугавпилсе, который пройдет с 16 по 27 октября 2017 года, станет заключительным мероприятием в сезоне резиденций Даугавпилсского Арт-центра им. Марка Ротко. В нем примут участие 10 художников из Дании, России, Латвии, Литвы, Румынии, Швейцарии, Германии и Швеции.
Художественный симпозиум графики популяризирует значение графики как вида изобразительного искусства в регионе и государстве, мотивирует творческие усилия графиков Латвии быть наравне со всемирно известными и признанными художниками-графиками. Уже традиционно во время симпозиума художники создают графические листы в технике глубокой и высокой печати, которые затем пополняют коллекцию графики Центра Ротко. В этом году симпозиум графики не имеет темы. Однако, беря во внимание опыт предыдущих лет, можно с уверенностью сказать, что в работах участников симпозиума символически отражается среда и пространство в которых создавались работы. Уже 6-й год подряд Международный симпозиум графики Латгалии проходит в сотрудничестве с Объединением педагогов искусств. За работой симпозиума и его результатами всегда наблюдают латвийские профессионалы - объединение "Камера графики" и Гильдия офорта.
Открытие итоговой выставки – 27 октября 2017 года в 16.00.
Проведение симпозиума поддержали: Даугавпилсская городская дума, Фонд культурного капитала, SIA VALMIERMUIŽA, Caparol.
Арт-центр М.Ротко
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