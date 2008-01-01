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Новости Латвия | 18 октября 2017 | 17:35

Среда, 18 октября: пасмурно, но не холодно

meteolapa.lv

Сегодня в Латвии ожидается теплая, но пасмурная и дождливая погода, предупреждают синоптики.

Температура воздуха днем составит +11..+13 градусов. Ветер будет порывистым, а его скорость может достигать 11 метров в секунду.

Днем усилится облачность. После полудня прогнозируется дождь.

Медицинский тип погоды второй благоприятный.

LSM

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