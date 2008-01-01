В Даугавпилсском театре ставят комедию о многоугольнике любви

Новости Культура | 18 октября 2017 | 17:47

Пресс-фото Пресс-фото

В Даугавпилсском театре идет работа над спектаклем на латышском языке по пьесе русского драматурга Валентина Красногорова «Свидания по средам» (режиссер Андрей Дежонов). Премьера состоится 9 ноября.

Режиссер Андрей Дежонов из России, он в 1983 году окончил факультет актерского искусства Ленинградского Государственного института театра, музыки и кинематографии (с 1993 года – Санкт-Петербургская академия театрального искусства). Учителями А. Дежонова были знаменитые режиссеры Лев Додин и Аркадий Кацман. С 2011 года Андрей Дежонов является художественным руководителем Карельского Национального театра. Свою работу «Свидания по средам» режиссер характеризует как комедию для тех, кто уже имеет опыт супружеской жизни.

Надо отметить, что эта пьеса – одна из самых популярных пьес Валентина Красногорова (ранее в Даугавпилсском театре уже ставились его произведения «Любовь до потери памяти» и «Давай займемся сексом»). В ней рассказывается о тех, кто запутывается в своих фантазиях и амбициях; в пьесе супружеская неверность сплетается со страстным желанием сделать хорошую карьеру.

Герой спектакля Феликс настойчиво просит своего коллегу и приятеля Виктора об услуге – давать ему по средам ключи от квартиры, чтобы втайне от жены встречаться с любовницей. Виктор соглашается, не подозревая, что любовница Феликса – его жена… Уже почувствовали сложность ситуации? Но это только начало. Виктор тоже хочет приятно проводить свободные вечера по средам, встречаясь с женой Феликса и надеясь на повышение на службе. В среду пропадает ежедневная рутина, жизнь становится яркой и втягивает героев в круговорот фантазий. Смогут ли все разобраться в своих чувствах или герои обречены погрязнуть в череде ими же созданных интриг?

Сценограф и художник по костюмам «Свидания по средам» – Никита Сазонов (Россия), пьесу на латышский язык перевела Кристине Вейнштейна. В ролях заняты: Ритварс Гайлумс, Кристине Вейнштейна, Эгилс Вилюмовс, Инесе Ивулане-Межале, Лига Иванова, Марис Корсиетс. Спектакль адресован зрителям старше 16 лет.

Премьера – 9 ноября в 18:30. Ближайший спектакль – 2 декабря в 18:00.

Билеты можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv.

Даугавпилсский театр