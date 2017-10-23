Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 17 октября 2017 | 21:09

На 17 октября 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 110 профессиям.

Вакансии:

- aвтомеханик;

- автослесарь;

- автоэлектрик;

- администратор;

- администратор бюро;

- администратор гостиницы;

- ассистент проектов;

- ассистент радиолога;

- бармен (работа в Великобритании);

- бригадир (в области строительства);

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- горничная (работа в Великобритании);

- диспетчер производства (машиностроение);

- доярки;

- завхоз;

- инвентаризатор леса;

- инженер -программист / инженер -электронщик;

- инженер связи и телекоммуникаций;

- инженер- техник;

- инженер- технолог (машиностроение);

- интервьюер;

- каменщик;

- кассир (работа в Риге);

- коммерческий специалист;

- комплектовщики (работа в Риге);

- кондитеры;

- контролёр (машиностроение);

- кулинар;

- кухонный рабочий (работа в Великобритании);

- лаборант биомедицины;

- лаборант-химик;

- маркировщик изделий (работа в Kекаве);

- медсестра;

- металлообработчик/ маляр;

- механик электромеханического оборудования;

- монтажники металлоконструкций;

- монтажники строительных конструкций;

- монтёр связи и телекоммуникаций;

- мясник (работа в Германии);

- наладчик станков;

- нотариус;

- обработчики рыбы;

- оператор деревообрабатывающего оборудования;

- оператор ленточной пилы;

- оператор мясоперерабатывающего предприятия;

- оператор производства пиломатериалов;

- оператор швейного оборудования;

- организатор социальной помощи;

- отделочник;

- официанты;

- охранник мобильной группы;

- охранники;

- парикмахеры;

- пекарь;

- переводчик (командировка в Германию);

- плотник;

- повара;

- подсобные рабочие;

- помощник бухгалтера;

- помощник по строительству;

- портье (работа в Великобритании);

- преподаватель английского языка;

- преподаватель немецкого языка;

- программист;

- продавцы;

- продавцы- консультанты;

- психолог (работа в Калупе);

- разработчик приложений (IT);

- рубщик мяса (“обвальщик”);

- руководитель/ монитор- консультант;

- сборщик композитных материалов;

- сварщики;

- секретарь;

- скотник (Вайкуланы, Ликсна);

- слесарь;

- слесари металлоконструкций;

- советник менеджера;

- социальный работник;

- специалисты по маникюру;

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- старший консультант;

- старший повар;

- старший специалист по охране труда;

- столяр-мебельщик;

- строитель;

- телефонист;

- техник- отделочник;

- технолог швейного производства;

- тракторист (Варкавиши, Ницгальская волость);

- уборщики;

- упаковщик/ резчик;

- утеплитель зданий;

- учитель физического воспитания;

- физиотерапевты;

- фрезеровщик (работа в Германии);

- член правления (администрация);

- швеи;

- штукатур;

- электрик;

- электромонтёр;

- электрослесарь (КИП и А);

- экскаваторщик;

- эрготерапевт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873

• Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369

• Государственное агентство занятости (ГАЗ) организует мероприятие «День открытых дверей для людей с ограниченными возможностями» с 30 октября по 10 ноября 2017 года в рамках Европейского дня работодателей.

ГАЗ приглашает работодателей принять участие в мероприятии для ознакомления лиц, имеющих инвалидность, со своим предприятием и условиями работы на нём, информировать о специфике и возможностях работы, предоставляя возможность попробовать работу в одной из профессий, в то время как работодатель может приобрести необходимого сотрудника.

Цель новой инициативы ГАЗ заключается в содействии интеграции людей с инвалидностью в общество и рынок труда путем сокращения стереотипов о возможности трудоустройства людей с ограниченными возможностями.

Для участия в мероприятии работодателям нужно подать заявку в территориальный филиал ГАЗ до 25 октября 2017 года.

В случае возникновения каких-либо вопросов обратитесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ, позвонив по телефону 65484369 или 65436023 или отправив заявку на электронный адрес: daugavpils@nva.gov.lv.

Подробная информация и форма заявки доступна на веб-сайте NVA: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=576



Государственное агентство занятости приглашает безработных

в октябре 2017 года посетить компьютерные курсы:

 Курс – Основы Интернета и компьютерных навыков (23.10.2017. - 24.10.2017.) – 2 дня

 Курс – Использование электронных услуг (25.10.2017. - 26.10.2017.) – 2 дня

 Семинар – Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (25.10.2017.) – 1 день

 Курс - Компьютеризированный учет бухгалтерии (24.10.2017. - 27.10.2017.) – 4 дня

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет -

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.



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