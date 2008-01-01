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Новости Экономика | 17 октября 2017 | 20:58
Здание "музыкалки" в Даугавпилсе капитально отремонтируют
Государственное агентство "Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) в рамках программы Европейского фонда регионального развития по повышению энергоэффективности зданий реализует шесть проектов на общую сумму 14,64 млн евро с НДС.
Проекты будут реализованы в следующих зданиях: на ул. Смилшу, 1 (зданием пользуется Министерство финансов), на проспекте Мейеровица, 31 в Юрмале (канцелярия президента Латвии), на ул. Кандавас, 2а в Даугавпилсе (Даугавпилсская музыкальная средняя школа), на ул. Сканду, 14, в Риге (Латвийский национальный архив), на ул. Юрас, 34, в Вентспилсе (прокуратура, Государственная земельная служба, судебная администрация) и на ул. Бривибас, 36, в Риге (здание правительства). Проект в Вентспилсе уже завершен в сентябре 2017 года.
Остальные пять заявок на проекты будут поданы в Центральное агентство финансов и договоров в конце этого или в начале будущего года, а завершить проекты планируется до 2021 года. VNĪ объявит конкурсы на эти проекты по принципу, который подразумевает одно и то же ответственное лицо и за проектирование, и за строительство, что позволяет сократить сроки работ.
После завершения проектов потребление энергии в зданиях уменьшится по крайней мере на 30%, что означает существенную финансовую экономию.
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