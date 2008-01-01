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Новости Экономика | 17 октября 2017 | 20:38
Проект газеты "Латгалес лайкс" получил финансирование Северных стран
Совет министров Северных стран выделил на поддержку в размере 150 тысяч евро на реализацию 22 медиапроектов на языках нацменьшинств в странах Балтии.
Как сообщили агентству LETA в совете, претендовать на финансирование могли ведущие СМИ и внештатные журналисты. Поддержка предусматривает финансирование в размере до 10 тысяч евро на проекты сроком до года.
В целом было подано 62 проекта, из них комиссия решила поддержать 22 проекта — пять в Эстонии, девять в Латвии и восемь в Литве. Каждое из государств получит примерно 50 тысяч евро.
Цель программы грантов Совета министров Северных стран — повысить качество местных, региональных и национальных СМИ на языках нацменьшинств. Поддержку получили проекты, сочетающие в себе исследовательскую журналистику с новаторскими методами визуальной коммуникации.
В Латвии поддержку получили проекты новостного портала Delfi, газеты Latgales Laiks, новостного портала TvNet, информационного агентства LETA, Mix Media Group, газеты Kurzemes Vаrds, Spektrs, журнал Rigas Laiks, портала smartlatvia.lv.
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