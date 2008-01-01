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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 октября
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
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Новости Общество | 17 октября 2017 | 20:33
Латвия потратит 31 млн евро на укрепление границ с Россией и Беларусью
Правительство разрешило Министерству внутренних дел взять на себя долгосрочные обязательства, чтобы с 2017 по 2020 год направить более 31 млн евро на укрепление границ Латвии с Россией и Беларусью, - сообщает ЛЕТА.
Не более 20,5 млн евро будут потрачены на строительство инфраструктуры на границе с Россией и не более 10,68 млн евро — на границе с Белоруссией.
Дополнительное финансирование не запрашивалось, и проект не влияет на общие расходы бюджетов 2017, 2018 и 2019 годов.
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