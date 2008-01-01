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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости В мире | 17 октября 2017 | 20:23
В странах Балтии была самая высокая в ЕС годовая инфляция
В странах Балтии в сентябре 2017 года была самая высокая в ЕС годовая инфляция, свидетельствуют данные Еurostat.
В Литве она составила 4,6%, в Эстонии - 3,9%, в Латвии - 3%.
Годовая инфляция в сентябре зарегистрирована в 27 странах ЕС. В Австрии она составила 2,6%, в Венгрии и Чехии - 2,5%, в Люксембурге - 2%, в Германии, Испании и Словакии - 1,8%.
Самая низкая годовая инфляция в сентябре зарегистрирована на Кипре (0,1%). В Ирландии она составила 0,2, в Финляндии - 0,8%, в Греции - 1%.
В ЕС в целом годовая инфляция в сентябре составила 1,8%, в еврозоне - 1,5%, за месяц потребительские цены и в ЕС и в еврозоне выросли на 0,4%.
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