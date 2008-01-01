Могут закрыть создающий вонь цех по переработке кишок в Даугавпилсе

Новости Экономика | 17 октября 2017 | 20:20

D-fakti.lv D-fakti.lv

Действующее в Даугавпилсе производственное предприятие SW Kover, работой которого из-за неприятного запаха недовольны жители района Межциемс, возможно, придется закрыть, допускает заместитель мэра Даугавпилса Айварс Здановскис. Об этом пишет информационное агентство LETA.

Первоначально планировалось до конца 2017 года перенести цех SW Kover в промышленную зону в даугавпилсский микрорайон Крыжи. Но против такого решения активно возражают жители этого микрорайона. Сейчас не исключается, что Региональное управление окружающей среды Даугавпилса может не продлить лицензию SW Kover на загрязнение среды.

Цех SW Kover в Межциемсе был открыт в 2012 году, он занимается очисткой и засолкой кишок. Местные жители неоднократно жаловались на вонь, которую создает производство.

"Если мы в следующем году по какой-то причине не сможем отсюда переехать, мы вообще уедем из страны", - заявил порталу Gorod.lv в 2016 году член совета директоров SW Kover Александр Петров.

На данный момент на производстве занято 50 человек, в случае переезда цеха в Крыжи планировалось создать еще 80 новых рабочих мест.

В 2016 году оборот SW Kover составил 1,5 млн евро, убытки - 296 тыс. евро.

Delfi