Пьяный виновник аварии пытался подкупить полицейского за 1000 евро

Новости Происшествия | 17 октября 2017 | 20:14

D-fakti.lv D-fakti.lv

В конце прошлой недели в распоряжение полиции поступила информация о том, что в Даугавпилсе, на ул. Мотору 9перекресток с ул. Вальню) произошло ДТП.

Как отмечает пресс-центр латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), прибыв на место происшествия стражи порядка констатировали, что 60-летний мужчина, управлявший VW Golf, проигнорировал требования знака "Уступите дорогу" и столкнулся с Mazda, которым управлял водитель 1960 г.р.

При проверке оказалось, что водитель VW пьян: в его организме констатировали 3,04 промилле. Чтобы избежать административного наказания, нарушитель предложил "дорожникам" 100 евро, за что и был задержан. По делу начат уголовный процесс.

Делфи