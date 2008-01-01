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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 17 октября 2017 | 20:14
Пьяный виновник аварии пытался подкупить полицейского за 1000 евро
В конце прошлой недели в распоряжение полиции поступила информация о том, что в Даугавпилсе, на ул. Мотору 9перекресток с ул. Вальню) произошло ДТП.
Как отмечает пресс-центр латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), прибыв на место происшествия стражи порядка констатировали, что 60-летний мужчина, управлявший VW Golf, проигнорировал требования знака "Уступите дорогу" и столкнулся с Mazda, которым управлял водитель 1960 г.р.
При проверке оказалось, что водитель VW пьян: в его организме констатировали 3,04 промилле. Чтобы избежать административного наказания, нарушитель предложил "дорожникам" 100 евро, за что и был задержан. По делу начат уголовный процесс.
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