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Новости В мире | 17 октября 2017 | 19:10
На Ирландию и Британию обрушился ураган "Офелия": жертвы, наводнение и необычное природное явление
На Великобританию и Ирландию обрушился шторм "Офелия". По предварительным данным, погибло три человека, сотни тысяч домов остались без электричества. Кроме того, местные жители наблюдали необычное явление — в небе появились красная луна и рыже-красное солнце.
На Британские острова обрушился тропический ураган "Офелия". Его жертвами уже стали по меньшей мере три человека. Скорость ветра на южном побережье Ирландии достигает 176 км/ч. Власти объявили погодные явления опасными для жизни. Как полагают ирландские метеорологи, "Офелия" может стать самым мощным штормом, обрушившимся на остров за последние 50 лет (в 1987-м из-за шторма в Ирландии погибли 18 человек).
Из-за бури в Ирландии оказались обесточены 360 тысяч домов, в Северной Ирландии без электричества остались 1300 домов, в Уэльсе — 4000, сообщает Русская служба Би-би-си.
Власти Ирландии приняли решение закрыть все школы и колледжи из-за приближающегося к острову шторма "Офелия", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство образования Ирландии. В Северной Ирландии из-за непогоды тоже отменены занятия в школах.
Метеорологическая служба Ирландии выпустила предупреждение максимальной "красной степени готовности" в связи со штормом. Береговая охрана страны призвала жителей прибрежных районов не покидать дома, а также предупредила об угрозе наводнения. Полиция Ирландии также призвала жителей страны не выходить на улицу без особой необходимости, а также не передвигаться на велосипедах и мотоциклах.
Аэропорт Дублина утром 16 октября работал в штатном режиме, но не исключается отмена примерно 90 рейсов. Аэропорты Эдинбурга, Манчестера, Белфаста полностью или частично отменили рейсы. Нет авиасообщения с островом Мэн. В разных районах Англии метеослужбы распространили предупреждение о надвигающихся наводнениях. Введены повышенные уровни опасности.
Кроме того, ураган "Офелия" спровоцировал необычные погодные явления — красную луну и рыже-красное солнце. Первыми необычный атмосферный эффект заметили жители Англии и Уэльса в ночь на 16 октября. Днем похожую аномалию можно было наблюдать в Лондоне, где небо затянуло густой красноватой дымкой, из-за чего в середине дня в городе потемнело, как при глубоких сумерках.
Как объясняет Саймон Кинг из метеослужбы Би-би-си, причина аномального явления — пыль из Сахары и частички пепла, которые на Британские острова принес ураган, пройдя через Пиренейский полуостров, где горят леса.
http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/na-irlandiyu-i-britaniyu-obrushilsya-uragan-ofeliya-zhertvy-navodnenie-i-neobychnoe-prirodnoe-yavlenie.d?id=49346373
Delfi.lv
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