Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

17 октября

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

Именины:
Гайтс, Карина / Владимир, Наполеон, Степан

Гороскоп на день

Скорпион
24 октября
- 22 ноября

Сегодняшний день может оказаться для вас чрезвычайно дорогостоящим. Спасти от этой напасти сможет вовремя подоспевшая дружеская помощь, так что неплохо бы заранее заручиться чьей-либо поддержкой.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
11 .. 13 C
Утро
11 .. 13 C
День
13 .. 15 C
Вечер
12 .. 14 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Согласия» возглавляет депутат Сейма

18 апреля 2017 года избирательная комиссия Даугавпилсской городской думы зарегистрировала список пар ...

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Зато нас по головке погладят! {110}

5. Шум на работе! Как действовать? {1}

6. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу

7. Автобусы и трамваи {151}

8. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}

9. Ушли в мир иной...

10. Кто поможет бездомному Антону? {7}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {151}

Новости Экономика | 17 октября 2017 | 19:06

На восстановление пострадавшей в Латгалии мелиоративной системы нашли деньги

LETA

Правительство выделило из бюджета на непредвиденные расходы свыше 700 тыс. евро для приведения в порядок мелиоративных строений в Латгалии, пострадавших от мощных ливней в августе этого года.

Деньги переданы предприятию Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, которое занимается содержанием мелиоративной системы в стране. На заседании Кабинета министров глава Минземледелия Янис Дуклавс (СЗК) подчеркнул: на содержание всей латвийской системы денег постоянно не хватает. 

«Мы заказали оценку и работаем над тем, чтобы по всей Латвии собрать эти сведения. Как пример могу упомянуть: если посмотреть на общелатгальскую систему, то она одна стоит свыше миллиарда. Ну так за ней ухаживать надо! Я уже сегодня не могу сказать, что она «убитая», но за не надо ухаживать! [..] Это всё связано с оттоком воды и, когда происходят такие капризы природы, то они выражаются куда сильнее», - сказал Дуклавс.   

Минземледелия еще до конца этого года закончит работу над проектом дальнейшего развития мелиорации в Латвии, и он ляжет в основу документации по упорядочению систем на местах с привлечением средств из фондов ЕС.

Как сообщал Rus.lsm.lv, обильные ливни в августе привели к бедственному положению в Латгвлии  и Видземе, затопив поля на тысячах гектаров и лишив фермеров урожая – почти в 30 краях страны объявлено чрезвычайное положение в сельскохозяйственном секторе. Сильно пострадала и инфраструктура, многие дороги оказались в промоинах, и их пришлось срочно чинить.  

http://rus.lsm.lv/statja/novosti/ekonomika/na-vosstanovlenie-postradavshey-v-latgalii-meliorativnoy-sistemi-nashli-dengi.a254022/

LSM

Добавить комментарий

 