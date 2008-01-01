На восстановление пострадавшей в Латгалии мелиоративной системы нашли деньги

Новости Экономика | 17 октября 2017 | 19:06

LETA LETA

Правительство выделило из бюджета на непредвиденные расходы свыше 700 тыс. евро для приведения в порядок мелиоративных строений в Латгалии, пострадавших от мощных ливней в августе этого года.

Деньги переданы предприятию Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, которое занимается содержанием мелиоративной системы в стране. На заседании Кабинета министров глава Минземледелия Янис Дуклавс (СЗК) подчеркнул: на содержание всей латвийской системы денег постоянно не хватает.

«Мы заказали оценку и работаем над тем, чтобы по всей Латвии собрать эти сведения. Как пример могу упомянуть: если посмотреть на общелатгальскую систему, то она одна стоит свыше миллиарда. Ну так за ней ухаживать надо! Я уже сегодня не могу сказать, что она «убитая», но за не надо ухаживать! [..] Это всё связано с оттоком воды и, когда происходят такие капризы природы, то они выражаются куда сильнее», - сказал Дуклавс.

Минземледелия еще до конца этого года закончит работу над проектом дальнейшего развития мелиорации в Латвии, и он ляжет в основу документации по упорядочению систем на местах с привлечением средств из фондов ЕС.

Как сообщал Rus.lsm.lv, обильные ливни в августе привели к бедственному положению в Латгвлии и Видземе, затопив поля на тысячах гектаров и лишив фермеров урожая – почти в 30 краях страны объявлено чрезвычайное положение в сельскохозяйственном секторе. Сильно пострадала и инфраструктура, многие дороги оказались в промоинах, и их пришлось срочно чинить.

http://rus.lsm.lv/statja/novosti/ekonomika/na-vosstanovlenie-postradavshey-v-latgalii-meliorativnoy-sistemi-nashli-dengi.a254022/

LSM