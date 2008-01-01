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Новости Общество | 17 октября 2017 | 18:52
"Скорой помощи" все сложнее комплектовать бригады
Службе неотложной медицинской помощи в Латвии становится все сложнее ежедневно комплектовать бригады, потому что медиков не хватает. Сезон вирусов и гриппа также означает, что не только больше пациентов болеет, но и сами медики чаще заболевают. Однако насколько бы сложной ни была ситуация, в "скорой помощи" подчеркивают — пока удается сохранять неизменно высокую оперативность — время, за которое бригады приезжают на место вызова.
В городе бригада "скорой помощи" на вызов должна приехать за 15 минут, на селе — за 25. В Риге удается приехать даже быстрее — в среднем, примерно за 10 минут. Эти цифры хорошо звучат, но за ними стоит напряженная повседневная работа.
"Ситуация с человеческими ресурсами, конечно, сложная. Но сейчас у общества нет повода для беспокойства. Потому что с оперативной ситуацией мы справляемся", — говорит исполняющая обязанности главы Службы неотложной медицинской помощи Илзе Биновска.
Она добавляет: хотя за последние два года ситуация почти не меняется , нехватка работников в повседневной работе чувствуется.
"С 1-го января 2016-го года вступили в силу [поправки] о пенсии за выслугу лет. Очевидно, мы недостаточно оценили этот период. Мы понимали, что будет смена поколений: уйдут опытные коллеги, а новые придут", — говорит спциалист.
Тем не менее, новые коллеги не приходят в таком количестве, как хотелось бы. В целом там начало работать более 1700 медиков. В прошлом году ушло 272, из них на пенсию за выслугу лет менее половины. Однако на их место приняли 192 медиков.
"В этом году новых работников пришло, видимо, меньше, чем рассчитывали. Да и в Риге рабочий рынок, конечно, больше. Это значит, что люди, в том числе и наши профессионалы, ищут места, где платят больше, где рабочая среда лучше. В больнице ты все-таки подготовлен к работе в белом халате, а тут все-таки это нередко — обочина дороги", — отмечает Илзе Биновска.
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/skoroj-pomoschi-vse-slozhnee-komplektovat-brigady.d?id=49350031
Delfi.lv
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