Дождались: Рига приняла поезд с грузами из Китая

Новости Латвия | 16 октября 2017 | 21:11

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Урумчи-Алтынколь-Рига-Роттердам. Это новый маршрут для товаров из Китая в Европу. Сегодня первый поезд прибыл в Рижский порт, рассказывает передача «Сегодня вечером» на LTV7.

«Я думаю, что участники делают тяжёлую работу, чтобы рассмотреть возможности и исследовать новый рынок. Нам нужно думать, как держать конкурентоспособную цену на уровне. Правительства могут думать о политике перевоза товаров, а бизнесу необходимо думать, как быть конкурентоспособными. Мне кажется, мы сможем решить эту проблему», - сказал посол Китая в Латвии Хуань Юнь.

«Товарооборот между Европейским союзом и китайской народной республикой из года в год растёт. И 200 тысяч контейнеров до 2020 года — реальный объём, который сегодня есть. Если доставлять это морским путем из Китая в Европу, это занимает 48-50 дней. Этот поезд дошёл за 7-10 дней до вас», - отметил посол Казахстана в Латвии Бауржан Мухамеджанов.

Министр сообщения Латвии Улдис Аугулис подчеркнул, что такая работа обычно требует 5-7 лет, чтобы говорить о стабильной, безопасной сети маршрутов.

«Фактически, мы два поезда из Китая и в Китай сделали за очень короткое время. И если с объёмом товара всё будет так, как сказал посол Казахстана, это будет только один из разделов сотрудничества с Казахстаном. Конечно, это не значит, что мы не работаем с другими самоуправлениями Китая параллельно», - сказал Аугулис.

Тестовый контейнерный поезд из Китая прибыл ещё в ноябре прошлого года. Сегодняшний поезд доставил в Рижский порт 41 контейнер с пищевыми добавками. Путь в 6 тысяч километров он преодолел за неделю. Маршрут контейнерного поезда разработан в сотрудничестве с железнодорожными администрациями Китая, Казахстана, России.

http://rus.lsm.lv/statja/novosti/ekonomika/dozhdalis-riga-prinjala-poezd-s-gruzami-iz-kitaja.a253903/

LSM