Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
16 октября
Всемирный день продовольствия
Именины:
Дайга, Диния / Денис, Павел, Пётр
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Если вы не чувствуете себя самостоятельным, или не являетесь таковым, но горите желанием наконец сие качество приобрести, сегодня вам стоит сделать очередной шаг в этом направлении. Он будет гарантировано удачен, хотя, возможно, и не станет последним на этом пути.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 7 .. 9 C
- Утро
- 7 .. 9 C
- День
- 14 .. 16 C
- Вечер
- 14 .. 16 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.181 ()
|GBP
|0.8898 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.1201 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Согласия» возглавляет депутат Сейма
18 апреля 2017 года избирательная комиссия Даугавпилсской городской думы зарегистрировала список пар ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Зато нас по головке погладят! {110}
5. Шум на работе! Как действовать? {1}
6. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу
7. Автобусы и трамваи {151}
8. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 16 октября 2017 | 21:04
Методист: переход на латышский язык не должен вызвать проблем в школах Даугавпилса
В Даугавпилсе новость о планах постепенного перехода образования на латышский язык воспринята позитивно, полагает методист Даугавпилсского управления образования по вопросам билингвального обучения Силвия Мицкевича.
По ее мнению, так как билингвальное обучение в школах нацменьшинств ведется уже достаточно долго, переход образования на латышский язык не должен вызвать особых проблем.
Возможно, есть отдельные учителя, которым придется перестраиваться, но большинство уже сейчас работает на латышском языке, отметила Мицкевича. Не должно возникнуть проблем и у школьников, которые уже изучают отдельные предметы на латышском, в том числе и такие, как математика и химия, считает методист.
Как сообщалось, Министерство образования и науки планирует, что с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах будут преподаваться только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/metodist-perehod-na-latyshskij-yazyk-ne-dolzhen-vyzvat-problem-v-shkolah-daugavpilsa.d?id=49345517
Delfi.lv
Добавить комментарий