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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 15 октября 2017 | 22:17
Невероятно удачливый таможенник за 3 года выиграл на ставках полмиллиона евро
Старший таможенный надзиратель даугавпилсского контрольного таможенного пункта Владимир Винокуров, возможно, самый удачливый в госуправлении. За последние три года он выиграл в азартные игры около полумиллиона евро, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
Судя по его декларации должностного лица, выигрыши Винокурова только растут: в 2014 году он выиграл 157 571 евро, в 2015 году - 187 196 евро, в прошлом году - 238 628 евро.
Для сравнения, зарплата старшего таможенного надзирателя не превышает 10 тысяч евро в году.
Винокурову улыбается удача как в местных компаниях, специализирующихся на азартных играх, к примеру, «Optibet», так и на зарубежных площадках - крупнейшей азиатской букмеркерской конторе «SBOBET».
До 2014 года, судя по декларации, Винокуров, в принципе, жил только на зарплату.
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