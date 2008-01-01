Невероятно удачливый таможенник за 3 года выиграл на ставках полмиллиона евро

Новости Происшествия | 15 октября 2017 | 22:17

Delfi.lv Delfi.lv

Старший таможенный надзиратель даугавпилсского контрольного таможенного пункта Владимир Винокуров, возможно, самый удачливый в госуправлении. За последние три года он выиграл в азартные игры около полумиллиона евро, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

Судя по его декларации должностного лица, выигрыши Винокурова только растут: в 2014 году он выиграл 157 571 евро, в 2015 году - 187 196 евро, в прошлом году - 238 628 евро.

Для сравнения, зарплата старшего таможенного надзирателя не превышает 10 тысяч евро в году.

Винокурову улыбается удача как в местных компаниях, специализирующихся на азартных играх, к примеру, «Optibet», так и на зарубежных площадках - крупнейшей азиатской букмеркерской конторе «SBOBET».

До 2014 года, судя по декларации, Винокуров, в принципе, жил только на зарплату.

TVnet