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15 октября
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Сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет пред вами в сероватых тонах. Ну не все же радоваться жизни, надо и передохнуть иногда.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 15 октября 2017 | 22:11
В понедельник может потеплеть до +18 градусов
В понедельник в Латвии ожидается преимущественно облачная и теплая погода, местами возможен моросящий дождь, сообщает агентство ЛЕТА.
Минимальная температура воздуха ночью составит +6..+11 градусов, в Курземе с утра будет +13 градусов. Днем потеплеет до +11..+16, но в Земгале, когда выглянет солнце, столбик термометра может подняться до +17..+18 градусов.
Будет дуть слабый или умеренно сильный западный, юго-западный ветер, в Курземе его порывы достигнут 10-15 метров в секунду.
В Риге в понедельник ожидается преимущественно облачная погода, вечером пройдет моросящий дождь. Температура воздуха составит от +8..+9 градусов ночью до +16 градусов днем.
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