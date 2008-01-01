В понедельник может потеплеть до +18 градусов

Новости Латвия | 15 октября 2017 | 22:11

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В понедельник в Латвии ожидается преимущественно облачная и теплая погода, местами возможен моросящий дождь, сообщает агентство ЛЕТА.

Минимальная температура воздуха ночью составит +6..+11 градусов, в Курземе с утра будет +13 градусов. Днем потеплеет до +11..+16, но в Земгале, когда выглянет солнце, столбик термометра может подняться до +17..+18 градусов.

Будет дуть слабый или умеренно сильный западный, юго-западный ветер, в Курземе его порывы достигнут 10-15 метров в секунду.

В Риге в понедельник ожидается преимущественно облачная погода, вечером пройдет моросящий дождь. Температура воздуха составит от +8..+9 градусов ночью до +16 градусов днем.

TVnet