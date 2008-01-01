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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
14 октября
Международный день стандартизации
Именины:
Вилхелмине, Минна / Александр, Вера, Григорий
Гороскоп на день
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Сегодня удачными и даже приятными будут контакты со Львами, Близнецами и Водолеями. К представителям же остальных знаком зодиака вам лучше не приставать - ничего хорошего из этого не выйдет.
Источник: ignio.com
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Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
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Новости Происшествия | 14 октября 2017 | 21:21
В пожаре в Даугавпилсе погиб мужчина
13 октября 2017 года в Даугавпилсе в результате пожара в доме погиб мужчина, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Вызов на ул. Дикю пожарные получили в 10.26. На втором этаже частично жилого здания горела квартира площадью 20 кв.м. В квартире обнаружен мертвый мужчина.
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