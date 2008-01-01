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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

14 октября

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Сегодня удачными и даже приятными будут контакты со Львами, Близнецами и Водолеями. К представителям же остальных знаком зодиака вам лучше не приставать - ничего хорошего из этого не выйдет.

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Новости Происшествия | 14 октября 2017 | 21:21

В пожаре в Даугавпилсе погиб мужчина

D-fakti.lv

13 октября 2017 года в Даугавпилсе в результате пожара в доме погиб мужчина, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вызов на ул. Дикю пожарные получили в 10.26. На втором этаже частично жилого здания горела квартира площадью 20 кв.м. В квартире обнаружен мертвый мужчина.

Делфи

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