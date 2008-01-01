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Новости В мире | 13 октября 2017 | 23:28
Новым главой ЮНЕСКО избрана француженка Одри Азуле
Новым генеральным директором Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) избрана бывший министр культуры Франции Одри Азуле. На выборах в исполкоме ЮНЕСКО вечером в пятницу, 13 октября, 45-летняя Азуле лишь незначительно опередила по голосам своего конкурента из Кувейта — Хамада бин Абдуллу аль-Кауари.
В поддержку француженки еврейского происхождения проголосовали 30 членов исполкома, кандидатуру аль-Кауари поддержали 28 человек. Результаты голосования подлежат утверждению на Генеральной ассамблее ЮНЕСКО, которая состоится 10 ноября.
Одри Азуле заменит болгарку Ирину Бокову, которая возглавляла ЮНЕСКО на протяжении восьми лет. Правление Боковой было омрачено финансовыми проблемами и критикой по поводу принятия в состав организации Палестинской автономии в качестве полноправного члена. В четверг США и Израиль объявили о выходе из состава ЮНЕСКО, сославшись на "антиизраильский крен" этой организации.
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