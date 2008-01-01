Граждан Латвии призвали идти служить в Латгалии

Новости Общество | 13 октября 2017 | 23:24

Пресс-фото Пресс-фото

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии приглашают граждан подавать заявления на службу в формируемое в Латгале подразделение, сообщила представитель НВС Рута Суровцова.

В середине января этого года Министерство обороны объявило о комплектации в Латгалии постоянного подразделения НВС, и сейчас оно продолжается. Правительство поручило Минобороны сформировать его до 30 октября 2018 года.

Комплектация латгальского подразделения близится к завершению, сообщил командир 3-й Латгальской бригады Земессардзе полковник-лейтенант Марис Симсонс, выразив удовлетворение проделанной работой.

Новое подразделение — рота боевой поддержки — будет состоять из 150 военных. Контрактники рекрутируются в него в основном из живущих в Латгальском регионе.

Заявления на службу можно подать также в электронном виде, заполнив анкету на сайте НВС www.mil.lv в разделе "Рекрутирование".

Delfi