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Новости Политика | 12 октября 2017 | 22:24

Советником премьер-министра по Латгалии стал Гунар Упениекс

kraslava.lv

С 11 октября 2017 года внештатным советником по вопросам развития Латгалии у премьер-министра Мариса Кучинскиса (СЗК) стал председатель Краславской краевой думы Гунар Упениекс.

В обязанности советника входит участие в принятии стратегических решений развития Латгалии, подготовка и внесение необходимых предложений для получения поддержки региону.

D-fakti.lv

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