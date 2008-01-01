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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
12 октября
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Сегодня вы рискуете перетрудиться, даже не особенно надрываясь в стремлении переделать все, что только можно. Просто этот день вовсе не предназначен для пахоты.
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Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 12 октября 2017 | 22:24
Советником премьер-министра по Латгалии стал Гунар Упениекс
С 11 октября 2017 года внештатным советником по вопросам развития Латгалии у премьер-министра Мариса Кучинскиса (СЗК) стал председатель Краславской краевой думы Гунар Упениекс.
В обязанности советника входит участие в принятии стратегических решений развития Латгалии, подготовка и внесение необходимых предложений для получения поддержки региону.
D-fakti.lv
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