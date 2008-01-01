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Новости Политика | 12 октября 2017 | 22:14

Утверждены обновлённые составы 11 думских комиссий Даугавпилса

Daugavpils.lv

12 октября 2017 года большинством голосов депутаты Даугавпилсской городской думы утвердили обновленные составы 11-ти из 13-ти постоянных комиссий самоуправления, в которые вошли представители партий, не вошедших в думу после муниципальных выборов.

Административная комиссия:
• Рута Велика;
• Юлия Мамай;
• Илона Пурвина;
• Игорь Понятовский;
• Дзинтарс Калванс;
• Санта Пупиня.

Комиссия по городскому строительству и окружающей среде:
• Игорь Прелатов;
• Валерий Кононов;
• Санта Пупиня;
• Алексей Николаев;
• Ингуна Кокина;
• Сергей Манченко.

Транспортная комиссия:
• Игорь Прелатов;
• Татьяна Волкова;
• Албертс Мошанс;
• Виталий Гаук;
• Инта Рускуле;
• Сергей Благовещенский.

Комиссия по присвоению льгот по налогу на недвижимость:
• Михаил Лавренов;
• Янис Дукшинскис;
• Алексей Бейнар;
• Татьяна Зинкевич;
• Алла Мачановска;
• Андрей Егоров;
• Янис Лачплесис.

Комиссия по лицензированию программ обучения по интересам и образованию взрослых:
• Елена Саргсяне;
• Татьяна Балашова;
• Наталья Кожанова;
• Илзе Онзуле;
• Алексей Васильев;
• Валерий Макаревич;
• Янис Дукшинскис.

Консультационная комиссия по делам молодежи:
• Владислав Скрупский;
• Эрик Лоцик;
• Эвита Лукша;
• Олег Калинин;
• Гунита Ванага.

Комиссия по планированию здравоохранения:
• Инта Вайводе;
• Янина Никитина;
• Айвар Здановский;
• Рейнис Йокстс;
• Хелена Солдатенок;
• Ольга Павлова;
• Анатолий Пожарский.

Жилищная комиссия:
• Рихард Эйгим;
• Михаил Лавренов;
• Илона Бендика;
• Владислав Боярун;
• Янис Дукшинскис;
• Евгений Рыбкин;
• Ирена Шульга.

Имущественная комиссия:
• Рихард Эйгим;
• Валерий Кононов;
• Михаил Лавренов;
• Янис Островскис;
• Инта Рускуле;
• Язеп Ульянов.

Земельная комиссия:
• Алексей Николаев;
• Игорь Прелатов;
• Инга Анцане;
• Олита Упениеце;
• Сергей Трошимов.

Комиссия по приватизации муниципальных жилых домов и отчуждению собственности:
• Алексей Николаев;
• Ирина Лине;
• Эдвард Саргсян;
• Янис Гирдюк;
• Алексей Бейнар;
• Янис Островскис;
• Наталья Макушева.
 

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