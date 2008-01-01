Утверждены обновлённые составы 11 думских комиссий Даугавпилса

Новости Политика | 12 октября 2017 | 22:14

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12 октября 2017 года большинством голосов депутаты Даугавпилсской городской думы утвердили обновленные составы 11-ти из 13-ти постоянных комиссий самоуправления, в которые вошли представители партий, не вошедших в думу после муниципальных выборов.

Административная комиссия:

• Рута Велика;

• Юлия Мамай;

• Илона Пурвина;

• Игорь Понятовский;

• Дзинтарс Калванс;

• Санта Пупиня.



Комиссия по городскому строительству и окружающей среде:

• Игорь Прелатов;

• Валерий Кононов;

• Санта Пупиня;

• Алексей Николаев;

• Ингуна Кокина;

• Сергей Манченко.



Транспортная комиссия:

• Игорь Прелатов;

• Татьяна Волкова;

• Албертс Мошанс;

• Виталий Гаук;

• Инта Рускуле;

• Сергей Благовещенский.



Комиссия по присвоению льгот по налогу на недвижимость:

• Михаил Лавренов;

• Янис Дукшинскис;

• Алексей Бейнар;

• Татьяна Зинкевич;

• Алла Мачановска;

• Андрей Егоров;

• Янис Лачплесис.



Комиссия по лицензированию программ обучения по интересам и образованию взрослых:

• Елена Саргсяне;

• Татьяна Балашова;

• Наталья Кожанова;

• Илзе Онзуле;

• Алексей Васильев;

• Валерий Макаревич;

• Янис Дукшинскис.



Консультационная комиссия по делам молодежи:

• Владислав Скрупский;

• Эрик Лоцик;

• Эвита Лукша;

• Олег Калинин;

• Гунита Ванага.



Комиссия по планированию здравоохранения:

• Инта Вайводе;

• Янина Никитина;

• Айвар Здановский;

• Рейнис Йокстс;

• Хелена Солдатенок;

• Ольга Павлова;

• Анатолий Пожарский.



Жилищная комиссия:

• Рихард Эйгим;

• Михаил Лавренов;

• Илона Бендика;

• Владислав Боярун;

• Янис Дукшинскис;

• Евгений Рыбкин;

• Ирена Шульга.



Имущественная комиссия:

• Рихард Эйгим;

• Валерий Кононов;

• Михаил Лавренов;

• Янис Островскис;

• Инта Рускуле;

• Язеп Ульянов.



Земельная комиссия:

• Алексей Николаев;

• Игорь Прелатов;

• Инга Анцане;

• Олита Упениеце;

• Сергей Трошимов.



Комиссия по приватизации муниципальных жилых домов и отчуждению собственности:

• Алексей Николаев;

• Ирина Лине;

• Эдвард Саргсян;

• Янис Гирдюк;

• Алексей Бейнар;

• Янис Островскис;

• Наталья Макушева.



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