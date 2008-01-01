Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
12 октября
Именины:
Кира, Валфридс / Альфред
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Воспоминания - штука, безусловно, приятная, однако гораздо больше пользы и удовольствия можно получить, если смотреть вперед.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 6 .. 8 C
- Утро
- 7 .. 9 C
- День
- 11 .. 13 C
- Вечер
- 10 .. 12 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.183 ()
|GBP
|0.8971 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.4492 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Согласия» возглавляет депутат Сейма
18 апреля 2017 года избирательная комиссия Даугавпилсской городской думы зарегистрировала список пар ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Шум на работе! Как действовать? {1}
5. Кто поможет бездомному Антону? {7}
6. Вайдере: Для Латвии Каталония — ненужный прецедент. Ведь и у нас есть Латгалия {1}
7. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
8. Зато нас по головке погладят! {108}
9. Автобусы и трамваи {150}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 12 октября 2017 | 22:07
Белорусский театр привезет в Даугавпилс «Беду от нежного сердца»
22 октября в Даугавпилсском театре будет гостить Драматический театр Белорусской Армии со спектаклем «Беда от нежного сердца». Водевиль «Беда от нежного сердца» – легкий, искрометный музыкальный спектакль о сватовстве легкомысленного отпрыска богатого семейства.
Действие пьесы происходит в 19 веке, но интригующий сюжет привлекает внимание и сегодня.. Положение в обществе и финансовое благосостояние не могут стать мерилом человеческого счастья – в этом главная идея произведения.
Что, скажите, делать молодому человеку – симпатичному, доброму, да еще мечтающему жениться? Вы ответите: «Найти невесту, предложить ей руку и сердце»... И будете совершенно правы. Но как поступить этому юноше, если его сердце буквально тает от любви при виде любой молоденькой девушки?..
Богатый откупщик Золотников со своим сыном едет из Тамбова в дом бывшей возлюбленной, а ныне дворянки, Дарьи Семеновны, единственное состояние которой – ее красивая, но невоспитанная дочь Машенька. Забота матушки состоит в одном – сосватать дочь богатому жениху, и тут, к ее счастью, приезжают влюбчивый Александр и его отец.
И в это же самое время в доме появляются Кубыркина со своей дочкой Катенькой, бывшей возлюбленной Александра, которая попала в любовную авантюру с гусаром. И теперь у ее матери, так же как и у Дарьи Семеновны, одна беда – отдать дочку замуж за жениха побогаче.
Здесь и начинается водевиль: влюбчивый Сашенька мечется от одной девушки к другой, а матери и их дочери строят козни друг другу за спиной жениха, стремясь заполучить все его состояние.
Внимание Александра обращается на еще одну героиню водевиля, добрую и милую племянницу Дарьи Семеновны, Настеньку...
Тогда отец идет на хитрость… Вот тут-то и находится та одна-единственная…
Чем заканчивается эта удивительная история, полная приятного юмора, вы узнаете, побывав на спектакле Драматического театра Белорусской Армии, который погрузит вас в атмосферу XIX века, в мир танцев, куплетов и романсов на музыку композитора Владимира Кондрусевича.
Билеты – в кассе Даугавпилсского театра, в кассах Biļešu paradīzes и в интернете на www.bilesuparadize.lv.
Даугавпилсский театр
Добавить комментарий