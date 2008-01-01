Белорусский театр привезет в Даугавпилс «Беду от нежного сердца»

Новости Культура | 12 октября 2017 | 22:07

Пресс-фото Пресс-фото

22 октября в Даугавпилсском театре будет гостить Драматический театр Белорусской Армии со спектаклем «Беда от нежного сердца». Водевиль «Беда от нежного сердца» – легкий, искрометный музыкальный спектакль о сватовстве легкомысленного отпрыска богатого семейства.

Действие пьесы происходит в 19 веке, но интригующий сюжет привлекает внимание и сегодня.. Положение в обществе и финансовое благосостояние не могут стать мерилом человеческого счастья – в этом главная идея произведения.

Что, скажите, делать молодому человеку – симпатичному, доброму, да еще мечтающему жениться? Вы ответите: «Найти невесту, предложить ей руку и сердце»... И будете совершенно правы. Но как поступить этому юноше, если его сердце буквально тает от любви при виде любой молоденькой девушки?..

Богатый откупщик Золотников со своим сыном едет из Тамбова в дом бывшей возлюбленной, а ныне дворянки, Дарьи Семеновны, единственное состояние которой – ее красивая, но невоспитанная дочь Машенька. Забота матушки состоит в одном – сосватать дочь богатому жениху, и тут, к ее счастью, приезжают влюбчивый Александр и его отец.

И в это же самое время в доме появляются Кубыркина со своей дочкой Катенькой, бывшей возлюбленной Александра, которая попала в любовную авантюру с гусаром. И теперь у ее матери, так же как и у Дарьи Семеновны, одна беда – отдать дочку замуж за жениха побогаче.

Здесь и начинается водевиль: влюбчивый Сашенька мечется от одной девушки к другой, а матери и их дочери строят козни друг другу за спиной жениха, стремясь заполучить все его состояние.

Внимание Александра обращается на еще одну героиню водевиля, добрую и милую племянницу Дарьи Семеновны, Настеньку...

Тогда отец идет на хитрость… Вот тут-то и находится та одна-единственная…

Чем заканчивается эта удивительная история, полная приятного юмора, вы узнаете, побывав на спектакле Драматического театра Белорусской Армии, который погрузит вас в атмосферу XIX века, в мир танцев, куплетов и романсов на музыку композитора Владимира Кондрусевича.

Билеты – в кассе Даугавпилсского театра, в кассах Biļešu paradīzes и в интернете на www.bilesuparadize.lv.

Даугавпилсский театр