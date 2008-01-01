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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 12 октября 2017 | 21:54
Алдис Адамович: "У учителей есть 3 года выучиться преподавать на латышском"
Более 80% учителей в латвийских школах готовы к преподаванию только на государственном языке, считает председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке, депутат Сейма от партии “Единство” Алдис Адамович. Как он отметил в интервью радио Baltkom, для подготовки остальных есть еще три года.
"Думаю, что 80%, даже больше, готовы. Но у нас есть еще три года, за которые мы подготовим остальных. Много педагогов обучались и будут обучаться. Кроме того, в школах меняется методика и стандарт - они будут упрощены, особенно в основной школе. Уроки будут больше привязаны к жизни. И так будет и в русских, и в латышских школах. И все учителя должны будут обучиться новым стандартам", - отметил он.
Как сообщалось, Министерство образования и науки планирует, что с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах будут преподаваться только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.
Между тем, директор Государственного центра содержания образования Гунтар Цатлакс ранее в эфире радио Baltkom сообщил, что инициатива Минобразования касается только старших классов.
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