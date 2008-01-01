В Даугавпилс и Резекне привезут мощи 54 святых

Новости Общество | 12 октября 2017 | 21:51

Пресс-фото Пресс-фото

С 20 по 29 октября в Латвии будут находиться святые мощи новомучеников и исповедников, пострадавших за веру в годы гонений XX века, сообщает пресс-служба Латвийской Православной церкви.

20 октября в 09:45 возле Рижского Кафедрального собора состоится торжественная встреча ковчега, в котором находятся частицы святых мощей 54 святых. Святые мощи привезут и в другие города Латвии:

Рига, Кафедральный собор Рождества Христова: 20 октября, 10.00 – 23 октября, 11.00

Вентспилс, Свято-Никольская церковь: 23 октября, 15.00 – 24 октября, 11.00

Лиепая, Никольский морской собор: 24 октября, 13.00 – 26 октября, 10.00

Даугавпилс, Кафедральный собор святых Бориса и Глеба: 26 октября, 16.00 – 28 октября, 11.00

Резекне, собор Рождества Пресвятой Богородицы: 28 октября, 13.00 – 29 октября, 19.00

В храмах, где будет находиться ковчег со святыми мощами, в дни их пребывания будут совершаться торжественные Литургии (по утрам) и Всенощные бдения (по вечерам). Между утренними и вечерними службами постоянно служиться молебны.

Будет доставлена в Латвию и частица мощей священномученика Владимира, Митрополита Киевского, одним из первых пострадавших за Христа в дни гонений.

Кроме того, среди мощей находятся и мощи двух Рижских Архипастырей – священномученика Иоанна (Поммера) и священноисповедника Агафангела (Преображенского). Архиепископ Рижский Иоанн – первый прославленный святой латвийской земли, его память особо чтится в нашей Церкви. Он претерпел мученическую кончину 12 октября 1934 года.

Священноисповедник Агафангел (Преображенский) был Архиепископом Рижским с 1897 по 1910 год и оставил о себе самую светлую память в Рижской епархии. Скончался он в сане Митрополита Ярославского.

Гонения на веру и Церковь начались ровно 100 лет назад, в 1917 году, и продолжались многие годы. Верующие были объявлены врагами новой власти. Их "вина" заключалась в их вере, но власть угрожала жестокими репрессиями, вплоть до смерти. Жестокие кровавые расправы стали нормой жизни с первых дней советского режима. Репрессии не прекращались многие годы, и жертвой их неисчислимы.

Тысячи людей пострадали за Христа в эти трагические годы, уже более 1 760 из них прославлены в лике святых.

Mixnews.lv