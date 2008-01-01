Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
12 октября
Именины:
Кира, Валфридс / Альфред
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Постарайтесь свести до минимума личные контакты. Сегодня вы будете несколько несдержанны в эмоциональном отношении, так что, желая сохранить приемлемые отношения с окружающим миром, лучше пользоваться услугами бумаги или электронной почты, на худой конец - телефона.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 6 .. 8 C
- Утро
- 6 .. 8 C
- День
- 7 .. 9 C
- Вечер
- 6 .. 8 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.183 ()
|GBP
|0.8971 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.4492 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Согласия» возглавляет депутат Сейма
18 апреля 2017 года избирательная комиссия Даугавпилсской городской думы зарегистрировала список пар ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Шум на работе! Как действовать? {1}
6. Кто поможет бездомному Антону? {7}
7. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
8. Зато нас по головке погладят! {108}
9. Автобусы и трамваи {150}
10. Вайдере: Для Латвии Каталония — ненужный прецедент. Ведь и у нас есть Латгалия {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 12 октября 2017 | 10:09
Погода в четверг — теплее, но мокрее
12 октября в Латвии время от времени ожидаются дожди, будет преимущественно облачно, хотя станет на пару градусов теплее, чем в начале этой недели.
Видимость ухудшится, ожидается дымка. Днем воздух прогреется до +9..+14 градусов.
Ветер южного и западного направлений будет умеренным, на Курземском взморье окрепнет до порывов в 15-19 м/сек.
В Риге в четверг также будет пери одически идти дождь, днем до +13..+14, умеренный южный ветер.
Добавить комментарий