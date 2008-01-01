Погода в четверг — теплее, но мокрее

Новости Латвия | 12 октября 2017 | 10:09

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12 октября в Латвии время от времени ожидаются дожди, будет преимущественно облачно, хотя станет на пару градусов теплее, чем в начале этой недели.

Видимость ухудшится, ожидается дымка. Днем воздух прогреется до +9..+14 градусов.

Ветер южного и западного направлений будет умеренным, на Курземском взморье окрепнет до порывов в 15-19 м/сек.

В Риге в четверг также будет пери одически идти дождь, днем до +13..+14, умеренный южный ветер.

LSM