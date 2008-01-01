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Сегодняшний день будет наполнен трудами. Куча хозяйственных дел, которую вы столь долго собирали, вот-вот развалиться, и вам придется если не приступить к решению этих вопросов, то по крайней мере переложить их в другом порядке.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 11 октября 2017 | 22:34
Посол США совершает визит в Латгалию
11 и 12 октября 2017 года посол Латвии в США Нэнси Петит находится с официальным визитом в Латгалии. В программе посещение Даугавпилса, Аглоны, Дагды и Краславы, сообщает посольство США в Латвии.
По программе визита у посла США запланированы встречи с руководителями городских дум и населением. В Аглоне Нэнси Петит побывает в Аглонской базилике, в Даугавпилсе примет участие в мероприятии молодежной программы по развитию карьеры Start Strong, в Краславе посетит Музей истории и искусства.
D-fakti.lv
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