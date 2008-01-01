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Новости Политика | 11 октября 2017 | 22:34

Посол США совершает визит в Латгалию

Пресс-фото

11 и 12 октября 2017 года посол Латвии в США Нэнси Петит находится с официальным визитом в Латгалии. В программе посещение Даугавпилса, Аглоны, Дагды и Краславы, сообщает посольство США в Латвии.

По программе визита у посла США запланированы встречи с руководителями городских дум и населением. В Аглоне Нэнси Петит побывает в Аглонской базилике, в Даугавпилсе примет участие в мероприятии молодежной программы по развитию карьеры Start Strong, в Краславе посетит Музей истории и искусства.

D-fakti.lv

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