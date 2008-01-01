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Новости Общество | 11 октября 2017 | 19:39

Даугавпилс собрался накормить старшеклассников

На финансовом комитете Даугавпилсской городской думы депутаты поддержали проект о бесплатном питании учеников старших классов. На данный момент в городских школах бесплатно питаются дети до 9 класса включительно, рассказывает Латвийское радио 4.

Всего в Даугавпилсе насчитывается около 9 тысяч школьников, из них полторы тысячи – старшеклассники. Дополнительного финансирования из бюджета самоуправления не потребуется, так как в бюджете управления образования есть средства на оплату обедов всем учащимся до конца года, пояснила руководитель управления образования Даугавпилса Марина Исупова.

«Мы проанализировали все закупочные договора и пришли к выводу, если мы будем кормить 10-12 классы, то у нас вообще ни каких проблем нет. Мы укладываемся в рамки закупочного договора, если эта сумма другая, то детали могут быть», - сказала Исупова.

По ее словам, школам для реализации этого шага потребуются «сущие мелочи» -– табуретки, столы, но все это «решаемые вопросы».

Исупова рассказала, что согласно правилам Кабинета министров, питание должно быть не раньше 11 часов и должен быть обеденный перерыв полчаса. Старшеклассники, в таком случае, смогут получать обед не раньше часу дня.

«Для взрослых это нормально. Короткий вывод такой – с 1 ноября, если финансирование позволит, и депутаты примут такое решение, то организовать питание для 10-12 классов будет возможно», - сказала Исупова.

http://rus.lsm.lv/statja/novosti/samoupravlenija/daugavpils-sobralsja-nakormit-starsheklassnikov.a253284/

LSM

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