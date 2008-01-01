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Новости Латвия | 11 октября 2017 | 19:31
Латвия отменила "депутатские квоты": в бюджете-2108 их не предусмотрено
Составляя бюджет следующего года, политики решили отказаться от так называемых депутатских квот, то есть дополнительное финансирование на выполнение предложений депутатов в бюджете не предусмотрено. Однако парламентарии смогут подавать предложения по более эффективному расходованию бюджетных средств.
Передавая проект госбюджета в Сейм, это подчеркнула министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. Это отметила и председатель Сейма Инара Мурниеце, принимая от нее портфель с бюджетом следующего года.
Мурниеце подчеркнула, что дополнительного фискального пространства для предложений депутатов нет. Их предложения могут относиться лишь к тому, как эффективнее использовать деньги, выделенные какой-то конкретной отрасли. Эти предложения будут оцениваться с учетом мнений министров, ответственных за эти отрасли.
Как пояснила Рейзниеце-Озола, у депутатов есть возможность высказать предложения по усовершенствованию бюджета. В предыдущие годы было принято, что депутаты предлагали выделить финансирование на конкретные проекты из бюджетных средств на непредвиденные расходы. Такие предложения будут отклоняться, подчеркнула министр.
Как сообщалось, сегодня министр финансов Дана Рейзниеце-Озола передала в Сейм проект госбюджета 2018 года. Законопроект о госбюджете 2018 года предусматривает доходы в размере 8,75 млрд евро — на 725,11 млн евро больше, чем в 2017 году, а расходы — в размере 8,95 млрд евро, что на 624,82 млн евро больше.
Приоритетом бюджета следующего года является здравоохранение — его финансирование впервые превысит 1 млрд евро.
Планируется на следующей неделе передать законопроект о госбюджете 2018 года на рассмотрение в комиссиях Сейма, в конце октября рассмотреть его в первом чтении, а в конце ноября — в окончательном чтении.
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/latviya-otmenila-deputatskie-kvoty-v-byudzhete-2108-ih-ne-predusmotreno.d?id=49327367
Delfi.lv
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