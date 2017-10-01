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Новости Общество | 11 октября 2017 | 19:17

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 4 по 10 октября 2017 года в Даугавпилсском загсе была выдана 21 справка о смерти.

В мир иной ушли:
Garkule Jadviga (01.05.1929 - 07.10.2017)
Gavrilovs Jakovs (10.02.1930 - 06.10.2017)
Gedroics Valdis Vladimirs (29.04.1935 - 10.10.2017)
Gūtmane Janīna Teresija (24.07.1943 - 08.10.2017)
Harlovičs Eduards (30.07.1944 - 08.10.2017)
Julovs Sergejs (13.10.1967 - 02.10.2017)
Kursīte Olga (21.04.1971 - 05.10.2017)
Labonarska Marija (28.04.1926 - 05.10.2017)
Markovičs Anatolijs (23.09.1944 - 05.10.2017)
Moskvina Valentīna (05.01.1963 - 07.10.2017)
Petrova Tatjana (23.09.1953 - 07.10.2017)
Plesņa Konstancija (05.11.1921 - 09.10.2017)
Pobjaržina Vera (17.12.1922 - 05.10.2017)
Proščenko Helēna (02.07.1941 - 07.10.2017)
Simonova Juzefa (12.10.1922 - 04.10.2017)
Spalva Antoņina (10.06.1931 - 03.10.2017)
Sprūģe Broņislava (09.06.1931 - 07.10.2017)
Stepanova Zinaīda (29.10.1925 - 03.10.2017)
Šilo Marija (12.02.1930 - 07.10.2017)
Vinogradovs Sergejs (05.04.1965 - 03.10.2017)
Voicickis Genādijs (11.09.1953 - 08.10.2017).
 

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