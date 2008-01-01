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Новости Происшествия | 11 октября 2017 | 19:12

Сбежавшего из Резекненского изолятора вора задержали в Лудзе

LRPP

Сотрудники Государственной полиции задержали мужчину, подозреваемого в серии краж, который 7 октября сбежал с площадки для прогулок полицейского изолятора в Резекне.

Как сообщалось, по подозрению в совершении имущественных преступлений полиция разыскивает Петра Федорова, который в субботу, 7 октября, в 12.00 в Резекне сбежал с площадки для прогулок полицейского изолятора. Мужчина подозревается в совершении краж из магазинов. В общей сложности на его счету более 10 эпизодов.

Во вторник, 10 октября, стражи порядка получили информацию, что разыскиваемый мужчина, возможно, находится в Лудзе. Для проверки информации были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых сотрудники Лудзенской криминальной полиции задержали мужчину.

За побег из изолятора мужчине грозит уголовная ответственность. За данное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до года, принудительные работы или денежный штраф.

Государственная полиция выражает благодарность жителям за поддержку в поисках подозреваемого.

Delfi

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