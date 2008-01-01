К выходным в Латвии нехарактерно потеплеет

Новости Латвия | 11 октября 2017 | 18:56

Пресс-фото Пресс-фото

Уже в четверг, 12 октября, на территорию Латвии придут нехарактерно теплые воздушные массы с запада, что приведет к потеплению до +14 градусов, прогнозируют синоптики.

Затем в пятницу ожидается небольшое похолодание, однако выходные должны выдаться теплыми.

Как свидетельствует прогноз Global Forecast System днем в субботу и воскресенье ожидается от +12 до +16 градусов.

Также на следующей неделе осадков будет значительно меньше, однако в ближайшие дни латвийцам стоит смириться с дождем.

LSM