9 боксёров Даугавпилса привезли медали первенства Латвии

Новости Спорт | 11 октября 2017 | 18:55

Пресс-фото Пресс-фото

C 7 по 8 октября в Риге проходили соревнования по боксу «Первенство Латвии 2017 года среди школьников», в которых участвовали около 100 боксеров из 10 городов Латвии, и отлично выступили боксеры Даугавпилса.

Соревнования проходили по двум возрастным группам: школьники

2005-2006 г.р. и 2003-2004 г.р..

Бои проходили в накалённой обстановке, каждая из команд старалась принести в свою копилку как можно больше золотых медалей и отстоять честь города.

1 места заняли Николай Замятин, Рауль Константинов, Никита Элксниньш, Иван Шулс, Глеб Шылин.

2 места заняли Эдвин Папино, Кирилл Папино, Маркус Плоциньш, Алексей Киляускас.

Старший тренер отделения бокса Даугавпилсской детско-юношеской спортивной школы Владислав Соколов: «Лидеры команды Глеб Шылин и Никита Элксниньш без труда заняли первые места, показав высокий класс мастерства, а в 2018 году в составе сборной Латвии отправятся на чемпионат Европы в Болгарию.»



С 20 по 29 октября сборная команда Латвии U-19 примет участие в чемпионате Европы в Турции. В составе сборной Латвии примут участие и воспитанники ДЮСШ.



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