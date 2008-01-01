Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
10 октября
Всемирный день психического здоровья
Именины:
Арвис, Арвидс, Друвис / Аристарх, Вениамин, Виктор
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодняшний день может начаться с неуверенности в собственных силах. Напрасно мучаетесь - пусть даже вы и не знаете, что делать сейчас, вам нынче особенно легко будут удаваться изящные импровизации.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 6 .. 8 C
- Утро
- 6 .. 8 C
- День
- 9 .. 11 C
- Вечер
- 7 .. 9 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1746 ()
|GBP
|0.892 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.5379 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Согласия» возглавляет депутат Сейма
18 апреля 2017 года избирательная комиссия Даугавпилсской городской думы зарегистрировала список пар ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Шум на работе! Как действовать? {1}
6. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
7. Кто поможет бездомному Антону? {7}
8. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
9. Зато нас по головке погладят! {107}
10. Автобусы и трамваи {150}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Экономика | 10 октября 2017 | 21:38
Рабочая группа начала верстать бюджет-2018 Даугавпилса
10 октября 2017 года в Даугавпилсской городской думе состоялось первое заседание Рабочей группы по разработке бюджета самоуправления на 2018 год.
Рабочую группу по разработке бюджета Даугавпилсской городской думы на 2018 год возглавляет исполнительный директор Инга Голдберга, заместителем председателя является руководитель Финансового отдела Эдите Упениеце. В бюджетную группу также входят мэр Рихард Эйгим, 1-й вице-мэр Игорь Прелатов, вице-мэр Айварс Здановский, депутаты Хелена Солдатенок, Айвар Брок, Янис Дукшинский, руководитель Департамента развития Дайна Кривиня, заместитель руководителя Финансового отдела Лига Бебриша и экономист Агрита Добровольска.
Руководители муниципальных учреждений и предприятий предоставили проекты бюджетов своих организаций на уровне 2107 года и с учетом роста минимальной зарплаты до 430 евро.
D-fakti.lv
Добавить комментарий