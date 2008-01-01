Рабочая группа начала верстать бюджет-2018 Даугавпилса

Новости Экономика | 10 октября 2017 | 21:38

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10 октября 2017 года в Даугавпилсской городской думе состоялось первое заседание Рабочей группы по разработке бюджета самоуправления на 2018 год.

Рабочую группу по разработке бюджета Даугавпилсской городской думы на 2018 год возглавляет исполнительный директор Инга Голдберга, заместителем председателя является руководитель Финансового отдела Эдите Упениеце. В бюджетную группу также входят мэр Рихард Эйгим, 1-й вице-мэр Игорь Прелатов, вице-мэр Айварс Здановский, депутаты Хелена Солдатенок, Айвар Брок, Янис Дукшинский, руководитель Департамента развития Дайна Кривиня, заместитель руководителя Финансового отдела Лига Бебриша и экономист Агрита Добровольска.

Руководители муниципальных учреждений и предприятий предоставили проекты бюджетов своих организаций на уровне 2107 года и с учетом роста минимальной зарплаты до 430 евро.



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