Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 10 октября 2017 | 21:10

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На 10 октября 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 110 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автоэлектрик;

- администратор;

- администратор бюро;

- администратор гостиницы;

- ассистент проектов;

- ассистент радиолога;

- бармен (работа в Великобритании);

- бухгалтер;

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- горничная (работа в Великобритании);

- грузчик;

- диспетчер производства (машиностроение);

- доярки;

- инвентаризатор леса;

- инженер по обслуживанию зданий и оборудования;

- инженер по охране труда;

- инженер -программист / инженер -электронщик;

- инженер связи и телекоммуникаций;

- инженер- техник;

- инженер- технолог (машиностроение);

- интервьюер;

- каменщик;

- кассир (работа в Риге);

- комплектовщики (работа в Риге);

- кондитер;

- контролёр (машиностроение);

- кулинар;

- кухонный рабочий (работа в Великобритании);

- лаборант биомедицины;

- маркировщик изделий (работа в Kекаве);

- медсестра;

- менеджер по строительству;

- металлообработчик;

- механик электромеханического оборудования;

- монтажник строительных конструкций;

- монтажники металлоконструкций;

- монтёр связи и телекоммуникаций;

- мясник (работа в Германии);

- начальник муниципальной полиции;

- нотариус;

- обработчики рыбы;

- оператор деревообрабатывающего оборудования;

- оператор компьютеризированного деревообрабатывающего оборудования;

- оператор ленточной пилы;

- оператор металлообрабатывающего станка;

- оператор производства пиломатериалов;

- оператор швейного оборудования;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- организатор работы (в области общественного питания);

- организатор социальной помощи;

- отделочник;

- официанты;

- охранники (работа в Риге);

- оценщик леса;

- парикмахеры;

- переводчик (командировка в Германию);

- плотник;

- повара;

- подсобный рабочий (работа в Риге);

- помощники бухгалтера;

- помощники по строительству;

- портье (работа в Великобритании);

- программист;

- продавец-оператор заправочной станции (работа в Екабпилсе);

- продавцы;

- продавцы- консультанты;

- психолог (работа в Калупе);

- работник дорожного строительства (работа в Ливанах);

- разработчик приложений (IT);

- руководитель/ монитор- консультант;

- руководитель спортивного отдела;

- сборщик композитных материалов;

- сварщики;

- секретарь;

- сиделка;

- скотник (Вайкуланы, Ликсна);

- слесарь;

- слесари металлоконструкций;

- советник менеджера;

- социальный работник;

- специалисты по маникюру;

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- старший консультант;

- старший повар;

- старший специалист по охране труда;

- столяр-мебельщик;

- строитель;

- телефонист;

- тестомес;

- техник лесоводства;

- техник- отделочник;

- технолог швейного производства;

- тракторист (Варкавиши, Ницгальская волость);

- уличный торговец;

- учитель физики;

- учитель физического воспитания;

- физиотерапевты;

- фрезеровщик (работа в Германии);

- член правления (администрация);

- швеи;

- штукатур;

- электрик;

- электромонтёр;

- электрослесарь;

- электрослесарь (КИП и А).

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369

Государственное агентство занятости приглашает безработных

в октябре 2017 года посетить компьютерные курсы:

 Курс – Основы Интернета и компьютерных навыков (23.10.2017. - 24.10.2017.) – 2 дня

 Курс – Использование электронных услуг (25.10.2017. - 26.10.2017.) – 2 дня

 Семинар – Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (25.10.2017.) – 1 день

 Курс - Компьютеризированный учет бухгалтерии (24.10.2017. - 27.10.2017.) – 4 дня

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет -

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.



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