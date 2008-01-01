В Сирии разбился российский бомбардировщик Су-24: экипаж погиб

Новости В мире | 10 октября 2017 | 20:24

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В Сирии разбился российский фронтовой бомбардировщик Су-24, экипаж погиб, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

Бомбардировщик Су-24 при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб. Разрушений на земле нет, уточнили в ведомстве. Причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины, полагают в Минобороны РФ.

В предыдущий раз российские ВКС несли потери в 2015 году. Тогда 24 ноября турецкий истребитель сбил ракетой типа "воздух — воздух" российский бомбардировщик "Су-24", участвовавший в операции в Сирии. В Анкаре утверждали, что самолет нарушил воздушное пространство страны, в Москве обвинения отвергали. Самолет упал в Сирии. Командир экипажа Олег Пешков был расстрелян боевиками с земли, штурману удалось спастись. Во время эвакуации был убит еще один российский военнослужащий.

На российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия базируются боевые самолеты ВКС России, которые наносят удары по позициям боевиков террористических группировок "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра", сообщает ТАСС. В последние несколько дней российская авиация наносит до 150 ударов в сутки по позициям террористов в районе Меядина в провинции Дейр-эз-Зор, уточняют в Минобороны РФ.

Как сообщалось, в середине сентября в Сирии в результате обстрела со стороны террористов ИГ погиб российский генерал-лейтенант Валерий Асапов, который находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор".

В начале октября российский вертолет "Ми-28" совершил вынужденную посадку в провинции Хама из-за неисправности. В первоначальных сообщениях утверждалось, что боевую машину сбили боевики. В Минобороны РФ заверили, что вертолет не подвергался атаке.

В конце 2016 года с интервалом в несколько недель с палубы крейсера "Адмирал Кузнецов" выкатились и упали в море "МиГ-29К", а затем "Су-33". Их экипажам удалось катапультироваться. Позднее стало известно, что причиной катастроф в обоих случаях стал обрыв троса автофинишера, о неисправностях самолетов речи не шло.

http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/v-sirii-razbilsya-rossijskij-bombardirovschik-su-24-ekipazh-pogib.d?id=49321501

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