Правительство утвердило бюджет-2018: страна потратит 8,95 млрд евро

10 октября 2017 | 20:19

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Во вторник, 10 октября, Кабинет министров утвердил бюджет Латвии на следующий год. Его доходная часть составит 8,75 млрд евро, что на 725,1 млн евро больше, чем в нынешнем году. Расходная часть будет увеличена на 624,82 млн. евро — до 8,95 млрд евро, сообщает LETA.

Как и заявлялось ранее, приоритетом госбюджета 2018 года буде отрасль здравоохранения — ее финансирование впервые превышает 1 млрд евро. Прогноз ВВП составляет 28,359 млрд евро, дефицит госбюджета не должен превысить 1% от ВВП.

Доходы специального госбюджета социального страхования прогнозируются в размере 2,77 млрд евро, расходы — 2,65 млрд евро.

Целевые дотации самоуправлениям в 2018 году составят 350,88 млн евро, дотация из госбюджета — 57,58 млн евро.

Распределение поступлений подоходного налога с населения (ПНН) между госбюджетом и бюджетами самоуправлений составит соответственно 20% и 80%. Прогнозируемые доходы бюджетов самоуправлений от поступлений ПНН в 2018 году составляют 1,383 млрд евро.

Максимальный размер госдолга на конец 2018 года запланирован в размере 10,25 млрд евро.

В среду, 11 октября, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола передаст в Сейм портфель с госбюджетом 2018 года, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.

Традицию лично передавать в Сейм портфель с госбюджетом в 1997 году заложил тогдашний министр финансов Роберт Зиле, пожертвовавший для этого свой рабочий портфель с прикрепленной к нему металлической пластинкой с выгравированными именем и фамилией министра финансов и годом, на который был составлен бюджет.

С 1997 года на пластинке было выгравированы 20 записей. В 2015 году, когда на ней уже не осталось места для новых записей, пластинку перенесли на заднюю сторону портфеля, а на ее место прикрепили новую.

http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/pravitelstvo-utverdilo-byudzhet-2018-strana-potratit-8-95-mlrd-evro.d?id=49323613

Delfi.lv