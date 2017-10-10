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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Правительство утвердило бюджет-2018: страна потратит 8,95 млрд евро
Во вторник, 10 октября, Кабинет министров утвердил бюджет Латвии на следующий год. Его доходная часть составит 8,75 млрд евро, что на 725,1 млн евро больше, чем в нынешнем году. Расходная часть будет увеличена на 624,82 млн. евро — до 8,95 млрд евро, сообщает LETA.
Как и заявлялось ранее, приоритетом госбюджета 2018 года буде отрасль здравоохранения — ее финансирование впервые превышает 1 млрд евро. Прогноз ВВП составляет 28,359 млрд евро, дефицит госбюджета не должен превысить 1% от ВВП.
Доходы специального госбюджета социального страхования прогнозируются в размере 2,77 млрд евро, расходы — 2,65 млрд евро.
Целевые дотации самоуправлениям в 2018 году составят 350,88 млн евро, дотация из госбюджета — 57,58 млн евро.
Распределение поступлений подоходного налога с населения (ПНН) между госбюджетом и бюджетами самоуправлений составит соответственно 20% и 80%. Прогнозируемые доходы бюджетов самоуправлений от поступлений ПНН в 2018 году составляют 1,383 млрд евро.
Максимальный размер госдолга на конец 2018 года запланирован в размере 10,25 млрд евро.
В среду, 11 октября, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола передаст в Сейм портфель с госбюджетом 2018 года, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.
Традицию лично передавать в Сейм портфель с госбюджетом в 1997 году заложил тогдашний министр финансов Роберт Зиле, пожертвовавший для этого свой рабочий портфель с прикрепленной к нему металлической пластинкой с выгравированными именем и фамилией министра финансов и годом, на который был составлен бюджет.
С 1997 года на пластинке было выгравированы 20 записей. В 2015 году, когда на ней уже не осталось места для новых записей, пластинку перенесли на заднюю сторону портфеля, а на ее место прикрепили новую.
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/pravitelstvo-utverdilo-byudzhet-2018-strana-potratit-8-95-mlrd-evro.d?id=49323613
Delfi.lv
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