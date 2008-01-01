Бюджет Латвии - 2018 утвержден

Новости Латвия | 10 октября 2017 | 17:11

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Кабинет министров утвердил бюджет страны на следующий год. Финансовый документ предусматривает, что в следующем году его доходная часть составит 8,75 млрд евро, что на 725,1 млн евро больше, чем в нынешнем году. Вместе с тем расходы увеличатся на 624,82 млн. евро – до 8,95 млрд евро.

Приоритетом госбюджета 2018 года является отрасль здравоохранения - ее финансирование впервые превышает 1 млрд евро.

В 2018 году доходы основного госбюджета прогнозируются в размере 6,16 млрд евро, расходы - 6,49 млрд евро.

Доходы специального госбюджета социального страхования прогнозируются в размере 2,77 млрд евро, расходы - 2,65 млрд евро.

Целевые дотации самоуправлениям в 2018 году составят 350,88 млн евро, дотация из госбюджета - 57,58 млн евро.

Распределение поступлений подоходного налога с населения (ПНН) между госбюджетом и бюджетами самоуправлений составит соответственно 20% и 80%. Прогнозируемые доходы бюджетов самоуправлений от поступлений ПНН в 2018 году составляют 1,383 млрд евро.

Максимальный размер госдолга на конец 2018 года запланирован в размере 10,25 млрд евро.

Прогноз внутреннего валового продукта (ВВП) на 2018 год - 28,359 млрд евро. Допустимый дефицит бюджета центрального правительства - 1% ВВП.

Доля перечисляемых в госбюджет дивидендов обществ госкапитала составит: для Latvenergo - 94,22 млн евро, Latvijas Valsts meži - 38,22 млн евро, Latvijas Loto - не менее 2,8 млн евро.

Законопроектом предусмотрено, что расходы на зарплату президента Латвии в 2018 году не превышают 5121 евро в месяц, репрезентационные расходы - 1025 евро в месяц. Месячная зарплата судьи районного суда установлена в размере 1966 евро в месяц.

Плата, удерживаемая с государственных пенсии, пособия или возмещения за их доставку по месту жительства получателя составит 2,39 евро.

В среду, 11 октября, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола передаст в Сейм портфель с госбюджетом 2018 года. радицию лично передавать в Сейм портфель с госбюджетом в 1997 году заложил тогдашний министр финансов Роберт Зиле, пожертвовавший для этого свой рабочий портфель с прикрепленной к нему металлической пластинкой с выгравированными именем и фамилией министра финансов и годом, на который был составлен бюджет.

С 1997 года на пластинке было выгравированы 20 записей. В 2015 году, когда на ней уже не осталось места для новых записей, пластинку перенесли на заднюю сторону портфеля, а на ее место прикрепили новую.

LSM