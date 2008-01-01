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Новости Культура | 10 октября 2017 | 16:05

Дни белорусской культуры пришли в Даугавпилс

13 и 14 октября 2017 года в Даугавпилсе, 14 октября в Дагде, 15 октября в Краславе состоятся мероприятия Дней белорусской культуры в Латвии, которые в этом году пройдут под знаком юбилеев классиков белорусской литературы Янки Купалы и Якуба Коласа. Первой Дни белорусской культуры провела Лудза, а дальше эстафету Союза белорусов Латвии переняли другие города страны, где активна белорусская диаспора.

В этом году Дни белорусской культуры в Латвии посвящены 135-летию со дня рождения белорусских поэтов Янки Купалы и Якуба Колоса.

13 октября в 17.30 в Центре белорусской культуры (Даугавпилс, ул.Алеяс, 68) состоится литературный вечер с внучкой Якуба Коласа - Марией Михайловной Мицкевич, которая после мероприятия в Рижской белорусской школы приедет в Даугавпилс на встречу с читателями.

14 октября в 14.00 в актовом зале Школы Центра (Даугавпилс, ул.Кандавас, 17) состоится праздник "Шляхамі Я.Купалы і Я.Коласа". В мероприятии принимают участие творческие коллективы Центра белорусской культуры и общества «Уздым». Театральную постановку «Паўлінка» по пьесе Я.Купалы покажет народный театр Браславского Дома культуры (Беларусь). Вход бесплатный.

15 октября в 14.00 Краславском Доме культуры (Краслава, ул.Ригас, 26) даугавпилсскую концертную программу Дней белорусской культуры увидят жители Краславского края.

23 октября в 18.00 в концертном зале Дома Единства (Даугавпилс, ул.Ригас, 22а) состоится концерт легендарной белорусской группы «Песняры». Количество билетов ограничено, поэтому поспешите!
 

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