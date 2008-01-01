Школы нацменьшинств в Резекне: общество не готово к учебе детей на латышском

Новости Политика | 10 октября 2017 | 17:07

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Планы Минобразования по постепенному переводу преподавания общеобразовательных предметов в школах нацменьшинств полностью на латышский язык вызывают настороженность в Резекне. В тамошних школах опасаются, что к такому шагу общество еще не готово, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Резекненская средняя школа №2. В коридорах звенят голоса учеников – они общаются между собой главным образом на русском, как и технический персонал, и учителя. Здесь учится свыше 520 школьников. Среди них – и одиннадцатиклассница Лиана Гаспаре.

«Мы билингвально учимся, на латышском и русском языках. Если не поймем что-то на латышском – нам по-русски объясняют», — поделилась ученица.

В семье Лианы язык общения – русский. По-латышски она читает на уроках и общается с друзьями. На вопрос, согласна ли она, чтобы уроки шли только на латышском, Лиана призналась: «Думаю, нет. Потому что если я по-латышски не поняла — хорошо, что мне по-русски говорят, и тогда я всё понимаю».

С планами министерства не согласен и директор школы Игорь Сергеев: «Я понимаю, что мы живем в латвийском государстве, и роль латышского языка следует укреплять. Но вопрос об образовании только на латышском, думаю, нельзя форсировать ни в коем случае. Это, может быть, лет через десять — да, понимаю. На данный момент этого не может быть, чтобы образовательный процесс шел только на госязыке».

А вот против того, чтобы в этом учебном году выпускники средней школы на экзамене не только вопросы получали на латышском, но и отвечали на нем же, Сергеев ничуть не возражает. Просто считает, что весь учебный процесс переводить на государственный язык преждевременно. На вопрос журналистов, кто к этому не готов – школа или ученики, директор ответил: «Я думаю, что общество не готово, прежде всего. Ученики – готовы, я так считаю».

В Резекненской средней школе №3 тоже чувствуется выраженно билингвальная среда. Пробегавшего мимо ученика спросили по-латышски, где кабинет директора. Вопрос он понял, но ответил по-русски, отмечает Latvijas radio. По словам директора Кристине Устиновой, детям так легче, и на уроке тоже. Вопрос звучит на латышском, ответ на русском. Перспектива уже через три года вести весь учебный процесс на государственном директора беспокоит:

«Конечно, меня волнует, насколько качественные знания мы сможем дать, если мы им дадим [учебный материал] только на латышском. Есть предметы, которые мы преподаем на латышском, есть те, где работаем билингвально, есть — только на русском. Со стороны педагогов — мы готовы. Конечно, будет сложнее детям».

Устинова считает существующую билингвальную модель успешным решением. По ее словам, переход школ нацменьшинств на латышский язык обучения нужно тщательно продумать. И спрашивать нужно в первую очередь родителей школьников.

Как ранее сообщал Rus.lsm.lv, партии правящей коалиции в понедельник 9 октября одобрили предложение Министерств образования о продолжении реформы школ нацменьшинств, предусматривающее, что с 2020/2021 года все общеобразовательные предметы в средних школах будут преподаваться на латышском языке. Планируется, что на родном языке ученики школ нацменьшинств смогут осваивать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

LSM