Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
10 октября
Всемирный день психического здоровья
Именины:
Арвис, Арвидс, Друвис / Аристарх, Вениамин, Виктор
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Если для достижения цели, которую вы так алкаете, требуется немного риска, сегодня вы сможете на него решиться. Если же вы проиграете, то сможете утешиться тем фактом, что приобрели полезный жизненный опыт.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 6 .. 8 C
- Утро
- 6 .. 8 C
- День
- 9 .. 11 C
- Вечер
- 7 .. 9 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1746 ()
|GBP
|0.892 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.5379 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Согласия» возглавляет депутат Сейма
18 апреля 2017 года избирательная комиссия Даугавпилсской городской думы зарегистрировала список пар ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Шум на работе! Как действовать? {1}
5. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
6. Зато нас по головке погладят! {107}
8. Кто поможет бездомному Антону? {7}
9. Автобусы и трамваи {150}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 10 октября 2017 | 14:11
Вторник, 10 октября: будет и ветер, и дождь
С утра во многих местах ухудшение видимости – дымка, туман. Температура воздуха за ночь понизилась до +3..+7, кое-где и до -1 градуса. Днем будет теплее, но ожидаются осадки.
День ожидается дождливым, причем много где ливни будут затяжными. Местами, особенно в Курземе и у моря на севере Видземе, возможен сильный порывистый ветер южного и западного направлений. А вот на востоке страны осадков почти не будет.
Днем до +6..+11.
В Риге днем воздух прогреется до +9 градусов, ожидается проливной дождь, но ветер будет умеренным юго-западным.
Добавить комментарий