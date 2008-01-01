Вторник, 10 октября: будет и ветер, и дождь

Новости Латвия | 10 октября 2017 | 14:11

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С утра во многих местах ухудшение видимости – дымка, туман. Температура воздуха за ночь понизилась до +3..+7, кое-где и до -1 градуса. Днем будет теплее, но ожидаются осадки.

День ожидается дождливым, причем много где ливни будут затяжными. Местами, особенно в Курземе и у моря на севере Видземе, возможен сильный порывистый ветер южного и западного направлений. А вот на востоке страны осадков почти не будет.

Днем до +6..+11.

В Риге днем воздух прогреется до +9 градусов, ожидается проливной дождь, но ветер будет умеренным юго-западным.

LSM