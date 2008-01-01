Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
10 октября
Всемирный день психического здоровья
Именины:
Арвис, Арвидс, Друвис / Аристарх, Вениамин, Виктор
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Сегодня вам не стоит ни в чем отклоняться от привычной, проверенной временем схемы действий. Ничто новое нынче успеха иметь не будет.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 6 .. 8 C
- Утро
- 6 .. 8 C
- День
- 9 .. 11 C
- Вечер
- 7 .. 9 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1746 ()
|GBP
|0.892 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|68.5379 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Согласия» возглавляет депутат Сейма
18 апреля 2017 года избирательная комиссия Даугавпилсской городской думы зарегистрировала список пар ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Шум на работе! Как действовать? {1}
5. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
6. Зато нас по головке погладят! {107}
8. Кто поможет бездомному Антону? {7}
9. Автобусы и трамваи {150}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 10 октября 2017 | 14:15
Русская община приглашает на изготовление славянских обережных кукол
Семинар – тренинг для девушек и женщин, для тех, кто хочет создать семью или наладить отношения в уже созданной семье. Семинар познакомит со славянскими традициями, как строили отношения наши предки и как их знания и мудрость применять в ниши дни.
Славянские традиции в современном применении построения отношений между мужчиной и женщиной научат, как быть счастливой и любимой. Участницы научатся сами делать славянскую обереговую куклу. Познакомятся с основными принципами счастливой женской судьбы.
Предлагает всем желающим женщинам и девушкам возможность погрузиться в таинство изготовления славянских кукол. Вы сможете сделать куклу, которая будет оберегать сон и здоровье вашего ребенка, а можете - в подарок родным и друзьям. Согласно истокам древней мудрости куклы, изготовленные вручную, несут огромный заряд энергии, так вы сможете поделиться с близкими вам людьми своей энергией Любви и Радости. Это можно назвать куклотерапией, ведь в ходе такого изготовления куклы каждый его участник получает психологическую разгрузку, которая легко помогает раскрыть собственную индивидуальность, успокаивает душу и снимает негативное настроение.
Изготовление тряпичных старославянских кукол своими руками – это общение, обмен опытом, ощущение близости и единства мастеров. Это возвращение к истокам (корням), изучение старославянских обычаев и обрядов. Это средство борьбы с депрессией, выход за рамки узкого круга дом-работа. Расширьте диапазон ваших интересов!
Ведущая семинара психолог и мастерица по изготовлению обережных кукол Елена Ковалевича.
Всех заинтересованных дам ждем 30 октября, по адресу ул. Виенибас 17, второй этаж
Длительность семинара 3 часа
Вход свободный, предварительная запись по тел. +37126841091
Пресс-релиз
Добавить комментарий