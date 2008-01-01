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Новости Культура | 10 октября 2017 | 14:15

Русская община приглашает на изготовление славянских обережных кукол

Пресс-фото

Семинар – тренинг для девушек и женщин, для тех, кто хочет создать семью или наладить отношения в уже созданной семье. Семинар познакомит со славянскими традициями, как строили отношения наши предки и как их знания и мудрость применять в ниши дни.

Славянские традиции в современном применении построения отношений между мужчиной и женщиной научат, как быть счастливой и любимой. Участницы научатся сами делать славянскую обереговую куклу. Познакомятся с основными принципами счастливой женской судьбы.

Предлагает всем желающим женщинам и девушкам возможность погрузиться в таинство изготовления славянских кукол. Вы сможете сделать куклу, которая будет оберегать сон и здоровье вашего ребенка, а можете - в подарок родным и друзьям. Согласно истокам древней мудрости куклы, изготовленные вручную, несут огромный заряд энергии, так вы сможете поделиться с близкими вам людьми своей энергией Любви и Радости. Это можно назвать куклотерапией, ведь в ходе такого изготовления куклы каждый его участник получает психологическую разгрузку, которая легко помогает раскрыть собственную индивидуальность, успокаивает душу и снимает негативное настроение.

Изготовление тряпичных старославянских кукол своими руками – это общение, обмен опытом, ощущение близости и единства мастеров. Это возвращение к истокам (корням), изучение старославянских обычаев и обрядов. Это средство борьбы с депрессией, выход за рамки узкого круга дом-работа. Расширьте диапазон ваших интересов!

Ведущая семинара психолог и мастерица по изготовлению обережных кукол Елена Ковалевича.

Всех заинтересованных дам ждем 30 октября, по адресу ул. Виенибас 17, второй этаж

Длительность семинара 3 часа

Вход свободный, предварительная запись по тел. +37126841091

 

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