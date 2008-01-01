В Швенчёнисе звенели белорусские песни “Купалинки”

Новости Культура | 9 октября 2017 | 19:27

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7 октября 2017 года в г.Швенчёнисе (Литва) прошел 21-й Праздник белорусской песни, который собрал вокальные коллективы белорусских обществ Литвы, а также гостей из Латвии и Беларуси. На песенном фестивале зажигательно выступил ансамбль «Купалинка» Даугавпилсского Центра белорусской культуры.

Объединение белорусских общественных организаций Литвы ежегодно организует Праздник белорусской песни, каждый раз меняя город проведения песенного форума. В этом году фестиваль вернулся в Швенчёнис, куда приехали семь любительских вокальных белорусских ансамблей: «Сябрына» (Вильнюс), «Раніца» (Шальчининкай), «Сузор'е» и «Світанак» (Висагинас), «Купалінка» (Клайпеда), «Купалінка» (Даугавпилс, Латвия) и «Жытніца» (Ошмяны, Беларусь).

Ключевую роль Праздника белорусской песни в сохранении культурного наследия белорусов в Литве отметила в своем выступлении советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Литовской Республике Людмила Татаринович. Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ошмянского райисполкома Гродненской области Беларуси Людмила Кохановская говорила о важности культурного сотрудничества. Руководитель Даугавпилсского Центра белорусской культуры Жанна Романовская поздравила артистов и художественных руководителей белорусских ансамблей с Днем культурного работника Беларуси и подчеркнула объединяющую роль песни в укреплении связей между людьми, организациями, городами и странами.

Два часа концерта, который великолепно провели Сергей Шабадалов и Валентина Иванова, пролетели на одном дыхании. В зале Дома культуры не хватило мест, столько зрителей пришло, чтобы соприкоснуться с миром белорусской песни; они щедро аплодировали артистам. В числе гостей были почетный консул Беларуси в Клайпеде Николай Логвин, советник по вопросам культуры и диаспоры Ольга Дашиневич, депутаты Швенчёнского самоуправления, руководитель Белорусского культурного центра в Висагинасе Олег Давыдюк и другие общественные деятели белорусской диаспоры.

Ансамбли исполняли белорусские народные и авторские песни, в числе которых были «Ода Беларуси», «Зязюля», «Дичка» и «Ручник» на слова даугавпилчанина Станислава Володько, члена Союза писателей Беларуси. С.Володько прочел свои стихи, а организаторы фестиваля вручили поэту благодарственную грамоту, ведь по решению правления Объединения белорусских общественных организаций Литвы песня «Белорусский дом» на слова С.Володько стала гимном организации. Этот гимн в финале концерта исполнили все ансамбли - участники фестиваля.

Представители Министерства культуры Литвы вручили благодарственные грамоты председателю Объединения белорусских общественных организаций Литвы Ларисе Слесаревой, всем руководителям ансамблей и ведущим праздника.

«Для ансамбля «Купалинка», который в этом году отпраздновал свое 25-летие, приглашение на Праздник белорусской песни в Литву – это выход на международный уровень. Мы получили новый опыт, услышали новые белорусские народные песни, завязали знакомства, которые могут перерасти в плодотворное творческое сотрудничество», - отметил руководитель коллектива Вечеслав Петров.



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