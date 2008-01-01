Озёра в Стропах станут более рыбными

Новости Общество | 9 октября 2017 | 19:17

Пресс-фото Пресс-фото

С 9 октября 2017 года Управление коммунального хозяйства Даугавпилса приступило к работам по зарыблению в этом сезоне. В озеро Большие Стропы выпустили 25 тысяч мальков карпа. Средний вес такой рыбки 15-30 граммов. Для того, чтобы она выросла до размеров потребления должно пройти 2-3 года. Другими словами – это работа на перспективу.

Начиная с 2015 года самоуправление Даугавпилса активно ведет работу по зарыблению водоемов на своей территории. Эти мероприятия проводятся строго в соответствии с Правилами эксплуатации водоемов, разработанных институтом «БИОР». Это делается не только для того, чтобы увеличить поголовье рыб и дать возможность рыбакам-любителям в полной мере насладиться хобби, но и для того, чтобы сохранить баланс в экосистеме городских озер.

Начиная с понедельника 9 октября Управление коммунального хозяйства Даугавпилса приступило к работам по зарыблению в этом сезоне. В озеро Большие Стропы выпустили 25 тысяч мальков карпа. Средний вес такой рыбки 15-30 граммов. Для того, чтобы она выросла до размеров потребления должно пройти 2-3 года. Другими словами – это работа на перспективу.

Кроме Больших Строп зарыбление в этом году ожидает и озеро Малые Стропы. Туда выпустят 2 тысячи мальков карпа. Кроме этого в озеро Стропака, что у поселка Общества слепых заселят 3 тысячи маленьких карпиков, в озеро Шуню отпустят 10 тысяч мальков всеми любимой рыбки.

По словам специалистов Управления коммунального хозяйства, на этом работы по зарыблению в этом сезоне не закончатся. В конце октября в озера Пороховка и Эспланада запустят мальков белого амура.

Не лишним будет напомнить и о соблюдении правил рыбной ловли. На озерах города Управление коммунального хозяйства строго следит за их исполнением. За 9 месяцев 2017 года проведено 298 рейдов, составлен 41 административный протокол, изъято 247 незаконных снастей.

В самоуправлении надеются, что рыбаки ответственно подойдут к своему хобби, ведь все условия для отличного улова на городских водоемах созданы.

Daugavpils.lv