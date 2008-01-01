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Новости Общество | 9 октября 2017 | 19:16

Даугавпилсскому отделению Ассоциации рассеянного склероза Латвии - 20

Пресс-фото

5 октября в Дневном центре ,,Саскарсме” в Даугавпилсе на Лиепаяс, 4 был красивый праздник. Даугавпилсское отделение Ассоциации рассеянного склероза Латвии праздновало свое 20 – летие.

Руководительница Моника Юкша, обращаясь к присутствующим, была охвачена эмоциями – улыбки, слёзы радости и воспоминания. У неё в руках был первый протокол собрания общества. И сегодня многие из тех, кто принимал участие на первом заседании – участники торжества.

Моника с радостью признала, что 25 членов общества творческие, активные участники всех проектов и мероприятий.
Общество принимает активное участие в проектах, его члены задействованы в программе социальной реабилитации ,,Всё в моих руках”.

Людей с ограниченными возможностями всегда отличает жизнерадостность, оптимизм и вера.

Юбиляров поздравил мэр города Рихард Эйгим.

Руководитель Социальной службы Нонна Якубовска с тёплыми словами благодарности обратилась к Монике Юкше и всем членам общества.

Жизнерадостность – стиль жизни членов ассоциации. Уже долгие годы они дарят её всем обитателям центра ,,Саскарсме”.

Daugavpils.lv

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