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Новости Культура | 10 октября 2017 | 00:16

Фестиваль ReStArt: приглашает на концерт CARO MIO BEN

11 октября 2017 года в рамках VI Международного фестиваля музыки и искусств ReStArt в концертном зале Дома Единства пройдет концерт CARO MIO BEN. Солисты – Сонора Вайце (сопрано) и Сергей Егерс (контратенор), партия фортепиано – Иева Шмите. Начало программы - в 18:00.

На концерте CARO MIO BEN прозвучат произведения Георга Фридриха Генделя, Антонио Лотти, Джоаккино Россини, Винченцо Беллини и Джулио Каччини.

Сонора Вайце - лауреат нескольких международных конкурсов. Окончила Латвийскую Музыкальную академию имени Язепа Витола. Выступала в Латвийской Национальной опере, на Сиднейском оперном фестивале, в городском театре Штуттгарта, Опере Земпера в Дрездене, Клагенфуртском городском театре, на оперном фестивале в Далхалле, Большом театре  в Москве, Национальной опере «Эстония» и др.

Сергей Егерс окончил Латвийскую Музыкальную академию имени Язепа Витола. Преподает там же на кафедре старинной музыки. Концертирует по всей Латвии, в России, Польше, Литве, Эстонии, Германии, Великобритании, Новой Каледонии, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии, Испании, Финляндии, США, Канаде. 

Билеты продаются в кассе концертного зала Дома Единства. Цена – 3 евро; школьникам, студентам и пенсионерам – 2 евро.

D-fakti.lv

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