Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
9 октября
Всемирный день почты. Международная неделя письма
Именины:
Элга, Элгарс, Хелга / Гедеон, Ефрем, Иван, Хира
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Никакие отношения не могут быть построены на кабальной зависимости. Дайте свободу своему партнеру и насладитесь ею сами.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 4 .. 6 C
- Утро
- 3 .. 5 C
- День
- 9 .. 11 C
- Вечер
- 6 .. 8 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1707 ()
|GBP
|0.8954 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|67.7275 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Согласия» возглавляет депутат Сейма
18 апреля 2017 года избирательная комиссия Даугавпилсской городской думы зарегистрировала список пар ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Шум на работе! Как действовать? {1}
5. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
6. Зато нас по головке погладят! {107}
8. Кто поможет бездомному Антону? {7}
9. Автобусы и трамваи {150}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 10 октября 2017 | 00:16
Фестиваль ReStArt: приглашает на концерт CARO MIO BEN
11 октября 2017 года в рамках VI Международного фестиваля музыки и искусств ReStArt в концертном зале Дома Единства пройдет концерт CARO MIO BEN. Солисты – Сонора Вайце (сопрано) и Сергей Егерс (контратенор), партия фортепиано – Иева Шмите. Начало программы - в 18:00.
На концерте CARO MIO BEN прозвучат произведения Георга Фридриха Генделя, Антонио Лотти, Джоаккино Россини, Винченцо Беллини и Джулио Каччини.
Сонора Вайце - лауреат нескольких международных конкурсов. Окончила Латвийскую Музыкальную академию имени Язепа Витола. Выступала в Латвийской Национальной опере, на Сиднейском оперном фестивале, в городском театре Штуттгарта, Опере Земпера в Дрездене, Клагенфуртском городском театре, на оперном фестивале в Далхалле, Большом театре в Москве, Национальной опере «Эстония» и др.
Сергей Егерс окончил Латвийскую Музыкальную академию имени Язепа Витола. Преподает там же на кафедре старинной музыки. Концертирует по всей Латвии, в России, Польше, Литве, Эстонии, Германии, Великобритании, Новой Каледонии, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии, Испании, Финляндии, США, Канаде.
Билеты продаются в кассе концертного зала Дома Единства. Цена – 3 евро; школьникам, студентам и пенсионерам – 2 евро.
D-fakti.lv
Добавить комментарий