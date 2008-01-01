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Сегодня стоит посвятить некоторое время на профилактическую проверку как собственного здоровья, так и работы машины и прочих механизмов, если, конечно, ваше существование ими обременено.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 9 октября 2017 | 01:05
Биржу труда в Даугавпилсе возглавила Юрате Корнутяка
Даугавпилсский филиал Государственного агентства занятости возглавила Юрате Корнутяка, - сообщает NVA.
Юрате Корнутяка – дипломированный юрист (бакалавр) и управленец (магистратура). Опыт работы Ю.Корнутяка: специалист по закупкам социального центра «Калкуны», юрист Управления социальных дел, управляющая Даугавпилсской городской думы, юрист отдела надзора за обществами капитала Даугавпилсской городской думы, руководитель отдела централизованных закупок Даугавпилсской городской думы.
Ю.Корнутяка сменила на посту руководителя Даугавпилсского филиала Государственного агентства занятости Валерия Кононова, который избран депутатом Даугавпилсской городской думы по списку партии «Согласие». На вакансию был объявлен конкурс.
D-fakti.lv
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